تقديم تقرير سنوي يتضمن أنشطتها ومصادر تمويلها ..ولا يحق لها إصدار سندات أو صكوك قابله للتداول أو تلقي التبرعات



أعلنت وزارة وزارة التجارة والصناعة ، اليوم الاثنين، عن فتح الباب لتأسيس وإصدار تراخيص الشركات غير الهادفة للربح وهما شركتا الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة عبر النافذة الواحدة لمركز الكويت للأعمال.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن شركات الأشخاص غير الهادفة للربح تنطبق عليها الأحكام المقررة للشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

ولفت إلى أنه يحظر على هذه الشركات مباشرة أو دعم الأنشطة السياسية أو الدينية أو العقائدية أو أي نشاط خاضع لأية جهات رقابية دون الحصول على موافقتها وكذلك التحول إلى شركة هادفة للربح.

وأوضحت أنه "أيا كان شكل الشركة التي اتخذتها الشركة غير الهادفة للربح فإنه لا يجوز لها استخدام ارباحها وعوائدها الا لتحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها" مبينة أنه لا يجوز لها توزيع أرباحها وعوائدها بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من الشركاء.

وأضافت أنها ستلزم هذه الشركات بتقديم تقرير سنوي يتضمن أعمالها وأنشطتها ومصادر تمويلها مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية للشركة مؤكدة أنه لا يجوز لهذه الشركات إصدار سندات أو صكوك قابله للتداول أو تلقي تبرعات.

وأفادت بأن تأسيس شركة الشخص الواحد غير الهادفة للربح يتم من خلال الموقع الالكتروني لإدارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال) بطريقة سهلة وميسره من خلال أنظمة الكترونية تعمل وفق مفهوم الحكومة الالكترونية والربط والتراسل مع الجهات الحكومية ذات الصلة برأس مال يبدأ بألف دينار كويتي (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي).