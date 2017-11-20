بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع في منطقة سيدي بولعلام والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل سوء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع في منطقة سيدي بولعلام سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن ينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.