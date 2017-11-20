اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الاتفاق مع وزارة التجارة على الخطوط العريضة لخطة الطوارئ للجمعيات التعاونية واستكمال هذه الخطوات في اجتماعات تنسيقية لاحقة.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون شيخة العدواني في تصريح صحفي عقب اجتماعها مع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة محمد العنزي ان الاجتماع يهدف الى الاستعداد والتجهيز لمواجهة اي نقص محتمل في السلع الاساسية للمواطنين والمقيمين جراء الظروف التي تمر بها المنطقة.

واوضحت ان الاجتماع ناقش سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين لمواجهة الظروف الطارئة لاسيما في الجمعيات التعاونية باعتبارها اهم المصادر الرئيسة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية والاستهلاكية.

واكدت العدواني اهمية تلك الاجتماعات من اجل التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في ضوء هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.

من جانبه اكد العنزي في تصريح مماثل اهمية عقد الاجتماعات الدورية بين الجانبين بهدف توفير السلع الضرورية في البلاد وعدم إشعار المواطن بأي نقص فيها عبر توفيرها من المخزون وطرحها في منافذ البيع بالجمعيات التعاونية