أسامة دياب

في امسية استثنائية لم تخل من التنوع، جمعت سحر وروائع الموسيقى مع جمال وروعة الطقس، استضاف السفير الألماني لدى البلاد كارلفريد بريغنير عددا من الديبلوماسيين والشخصيات العامة والاعلاميين لحضور امسية موسيقية في مقر اقامته بحضور اثنين من ابرز الموسيقيين الألمان بيري تشاك وكرزيستوف.

وقدمت فرقة Duo Artus مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية التي تجمع بين الكلاسيكية والحداثة نالت استحسان الحضور وتفاعلوا معها بصورة مميزة.

ومن جهته شدد السفير الألماني لدى البلاد كارلفريد بريغنير على اهمية التبادل الثقافي كجسر هام من جسور التواصل يوفر ارضية مشتركة للفهم المتبادل بين الشعوب الصديقة.

واشار بريغنير الى ان السفارة تولي الانشطة والفعاليات الثقافية اهمية كبيرة وتحرص على جلب افضل اوجه الثقافة الألمانية الى الكويت.