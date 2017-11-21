تولكاش: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع الكويت

المواطن الكويتي يستطيع الحصول على تأشيرة أوكرانيا في المطار





أسامة دياب

أشاد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق بقوة ومتانة العلاقات الكويتية - الاوكرانية التي وصفها بالمتطورة، معربا عن سعادته لتمثيل الحكومة الكويتية في احتفال السفارة بالعيد الوطني الأوكراني.

ولفت المرزوق في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته السفارة الاوكرانية بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 26 للاستقلال، إلى أن وزارة النفط لها علاقات مع بعض المقاولين والشركات الأوكرانية التي تستورد منها بعض المعدات، نافيا أن يكون للوزارة أي نشاطات في مجال التنقيب عن النفط أو أي مشاريع خارجية في اوكرانيا.

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك مشاريع مشتركة على صعيد تطوير الغاز في أوكرانيا في المستقبل، موضحا أن هذا الموضوع يعتمد في المقام الأول على الدراسات والاستكشافات المستقبلية، متمنيا لأوكرانيا حكومة وشعبا دوام التوفيق والازدهار.

من جانبه وصف السفير الأوكراني لدى البلاد فلاديمير تولكاش العلاقات الأوكرانية - الكويتية بالممتازة على كافة المجالات ومختلف الأصعدة، موضحا أنها علاقات تقوم على الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، موضحا أن الكويت كانت في طليعة الدول الخليجية والعربية التي دعمت وساندت بلاده في الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها بعد استقلالها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، لافتا إلى أن بلاده ساندت الكويت أيضا في الأوقات العصيبة حيث أرسلت عددا من الخبراء المتخصصين في مجال الكيماويات لمساعدة الكويت ضد أي تهديدات محتملة من ناحية الشمال عام 2003.

وأوضح تولكاش أن بلاده بالرغم من كونها دولة حديثة لا يتجاوز عمرها 26 عاما إلا أنها قادرة على حماية نفسها وكامل أراضيها، كما أنها بدأت بتقوية جيشها وتطوير اقتصادها وتنمية مواردها وهذا في حد ذاته مؤشر جيد يدحض كل الادعاءات التي روجت أن اوكرانيا لن تستمر وأنها ستختفي من خريطة العالم، لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرق الى مستوى الطموح حيث لا يتجاوز الـ30 مليون دولار، متوقعا أن يزداد المعدل مع جهود بلاده لتحديث اقتصادها، مشددا على أهمية السوق الكويتي بالنسبة لأوكرانيا حيث تعتبر نافذة مهمة لها على المنطقة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في أوكرانيا أشار إلى أنها ليست كبيرة ولكن الشيء المشجع أن هناك اقبالا ملحوظا من الكويتيين على شراء العقار في اوكرانيا، كاشفا عن أن بلاده بصدد إنشاء معهد لتمويل الاستثمارات الحكومية وسيكون هناك مجال للتعاون بين الحكومتين الكويتية والأوكرانية.

وبين أن أعداد السائحين الكويتيين الذي زاروا بلاده العام الماضي وصل إلى 1500 سائح، كاشفا عن نية بلاده لإجراء عدد من التعديلات على نظام التأشيرة لتكون أيسر وأسهل لتساهم في زيادة أعداد السائحين، موضحا أن المواطن الكويتي يحصل على التأشيرة الاوكرانية بمجرد الوصول للمطار بداية من العام الحالي، مشيرا إلى سعي بلاده أيضا لفتح خط طيران مباشر مع الكويت.