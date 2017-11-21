الفريج: «الكهرباء» تنظم ملتقى الترشيد الأول 6 ديسمبر المقبل

دارين العلي

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري عن بدء تطبيق تعرفة الاستهلاك الجديدة على القطاع الحكومي غدا الاربعاء، داعيا ممثلي الجهات الحكومية ابلاغ وزاراتهم بموعد التطبيق، مبينا أنه سيتم احتساب الكيلو وات في القطاع الحكومي وفق التعرفة الجديدة بـ 25 فلسا وستكون تكلفة الـ 1000 غالون مياه بـ 4 دنانير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة والذي عقد صباح امس بحضور عدد من قياديي الوزارة والأعضاء الممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام.

وأشاد بوشهري خلال الاجتماع بجهود أعضاء اللجنة والإجراءات التي يتم تطبيقها في مؤسساتهم، مشيدا بضرورة ترجمة هذا الجهد إلى أرقام حتى يوضح كيفية احتساب عملية الترشيد في الكهرباء والماء وأثرها على فاتورة المستهلك، منوها بالجهود التي يقوم بها مشروع «ترشيد 2» لمدارس وزارة التربية في مرحلتيها الثانوية والمتوسطة خلال الفصل الدراسي الأول 2017-2018 لجميع محافظات الكويت.

من جانبه، قال رئيس لجنة الترشيد م.خليفة الفريج أن الوزارة بصدد عقد ملتقى الترشيد الأول للكهرباء في 6-7 ديسمبر المقبل، بهدف تسليط الضوء على جهود الوزارات والمؤسسات الملحقة بها والهيئات المستقلة والجهات التطوعية والشركات والأفراد في مجال تطبيق ونشر ثقافة ترشيد الكهرباء والماء، موضحا أن مشروع «ترشيد 2» سعى خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام إلى زيارة 67 مدرسة في محافظات مبارك الكبير والعاصمة وحولي، لافتا إلى أنه من المخطط زيارة 150 مدرسة بنهاية الموسم الدراسي 2017-2018.

بدورها، اقترحت ممثل معهد الكويت للابحاث العلمية د.فتوح الرقم على المشرفين على مشروع ترشيد تزويدها بمحتوى المادة الترشيدية لصياغتها وفق مخرجات علمية ومن ثم الاستفادة منها في نشر الوعي التقني والعلمي والذي بشأنه رفع كفاءة استهلاك الطاقة.