بشرى شعبان

قالت الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون شيخة العدواني ان الاجتماع الذي عقدته مع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي يأتي بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتستوجب الاستعداد والتجهيز لمواجهة اي نقص محتمل في السلع الاساسية للمواطنين والمقيمين.

وذكرت العدواني ان اللقاء تطرق الى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لمواجهة الظروف الطارئة خاصة ان الجمعيات التعاونية احد اهم المصادر الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، كاشفة عن الاتفاق على الخطوط العريضة لخطة الطوارئ للجمعيات التعاونية وسيتم استكمال هذه الخطوات في اجتماعات تنسيقية لاحقة في ضوء المستجدات.

وشددت على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات، مشيرة الى ان قطاع التعاون لن يدخرا جهدا في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد للتنمية التجارة محمد العنزي على أهمية عقد لقاءات دورية والتنسيق بين وزراتي التجارة والشؤون في مجال توفير السلع الضرورية وعدم إشعار المواطن بأي نقص في هذه السلع من خلال توفيرها وطرحها في منافذ البيع بالجمعيات التعاونية.