بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حرص الكويت على الاحتفال مع دول العالم بمناسبة يوم الطفل العالمي وأن نقدم التهنئة لأبنائنا أطفال الكويت وللأطفال في عالمنا العربي والاسلامي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا لأنها تخص أطفالنا فلذات أكبادنا ولا نألو جهدا في بذل الغالي والنفيس من أجل إسعادهم ودعمهم. جاء ذلك في تصريح للصبيح بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف العشرين من نوفمبر كل عام، مشيرة الى ان الكويت وإيمانا منها بأهمية الطفل ورعاية وتأهيل وتنمية الطفولة كانت من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل في السادس من أكتوبر عام 1991، مشيرة الى حرص الكويت ممثلة بوزارة الشؤون وإدارة المرأة والطفولة على تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 21/2015 وحرصت على تقديم البرامج التوعوية للطفل في ضوء القانون، كما قامت بحملات تفتيشية شملت دور الحضانات التابعة لها للتصدي لأي ظاهرة عنف بدني أو جسدي أو نفسي يتعرض لها الأطفال.

بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز انه وفي إطار حرص وزارة الشؤون على رعاية الطفولة خصصت ضمن هيكلها التنظيمي إدارة تعنى بشؤون الأطفال هي إدارة المرأة والطفولة وهي الإدارة التي تهتم بتطبيق اللوائح التنفيذية لقانون الطفل وتقديم البرامج التوعوية للطفل من خلال أندية الأطفال التابعة للوزارة وتنظيم الحملات التفتيشية على دور الحضانات تحسبا لتعرض الأطفال لأي ظاهرة عنف أو غيرها من الظواهر الأخرى.

وأشار الخراز الى ان الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون يشتمل ايضا على ادارة الحضانة العائلية والتي تعنى بفئة مجهولي الوالدين ومن ضمنهم الاطفال بدار الطفولة وتفتح الوزارة ايضا للفرق التطوعية والقطاع الخاص الباب لمشاركة الاطفال فرحتهم في جميع المناسبات والأعياد.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم حرص الوزارة على رعاية الطفولة على أكمل وجه من خلال عدة مؤسسات حكومية ومنها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يولي اهتماما كبيرا بوضع خطط وسياسات رعاية الأسرة بما فيها البرامج الخاصة بالأطفال وإنشاء المراكز التي تهتم برعاية الطفولة.