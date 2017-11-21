بشرى شعبان

شارك ممثل الهيئة العاملة للقوى العاملة رئيس قسم الاختبارات في إدارة اعتماد المهارة المهنية خالد العازمي في الندوة القومية حول «آليات المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في الدول العربية» والتي نظمتها منظمة العمل العربية بولاية الخرطوم في جمهورية السودان خلال الشهر الجاري.

وأكد العازمي على أهمية التعرف على واقع برامج التعليم والتدريب التقني والمهني في البلدان العربية، مبينا ان الندوة تضمنت محاور متعددة في التعرف على منظومة التشغيل والتدريب والتعليم التقني والمهني في الدول العربية وإيجاد الحلول التي تساعد صانعي السياسات على تطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول العربية، بالإضافة الى تفعيل دور منظمات أصحاب الاعمال والقطاع الخاص، وطرق التوصل الى آلية مناسبة لتتوافق برامج التعليم والتدريب التقني والمهني مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتبادل الخبرات والتجارب القطرية فيما بين المعنيين والمتخصصين في مجال عمل الندوة.

وأكد ان الهيئة العامة للقوى العاملة ستسعى للاستفادة من مخرجات هذه الندوة في تطوير وسائلها الرامية إلى اعتماد عمالة مهنية ماهرة وفق احتياجات سوق العمل الكويتي.