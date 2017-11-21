نعمل على اطلاع الكويتيين على ما تزخر به التشيك من مقومات سياحية رائعة

أسامة دياب

وصف السفير التشيكي لدى البلاد مارتن دفوراك، العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت بالقوية، موضحا أن بلده صديق وحليف قوي للكويت منذ استقلالها وأثبتت ذلك خلال محنة الاحتلال العراقي على أراضيها، معربا عن فخره بموقف بلاده مع الكويت آنذاك لإعادة الشرعية لها. واعتبر دفوراك - في تصريح على هامش الحملة التسويقية السياحية لبلاده التي أقامتها السفارة في فندق جي دبليو ماريوت صباح أمس الأول - الكويت حليفا مهما لبلاده كون ان هناك الكثير من السمات المشتركة بين البلدين الصديقين.

ووصف دفوراك الذي قدم أوراق اعتماده مؤخرا لقائه مع صاحب السمو الأمير بالرائع جدا، مشددا على أن العلاقات الثنائية مع الكويت قديمة وقوية.

وأشار الى أن عدم وجود الشركات التشيكية حاليا في الكويت لا يعني أنها لا تشارك في تنفيذ بعض مشاريع الخطة التنموية كون الكثير منها يعمل عن طريق شريك كويتي.

وعن المناسبة، قال انهم وبالتنسيق مع وكالات السياحة التشيكية للترويج والتعريف بأفضل المناطق السياحية في التشيك بالتعاون مع الوكالات السياحة الكويتية لاطلاع الكويتيين على ما تزخر به التشيك من مقومات سياحية رائعة، وهذا ضمن جولة قاموا بها في دول الخليج.

وبخصوص التأشيرة، قال دفوراك ان القسم القنصلي يصدر حوالي 600 تأشيرة سنويا، موضحا أن إجراءات التأشيرة سهلة وميسرة بالنسبة للكويتيين ولا تتجاوز فترة إصدارها ثلاثة أيام.

بدورها، أكدت مديرة إدارة السياحة التشيكية بالات كوا أن حضورها لتظهر حقيقة أن التشيك ليست للسياحة الطبية والسبا فقط، بل إنها تزخر بمقومات السياحة الأخرى العائلية من مناظر طبيعية وأماكن أثرية مسجلة لدى اليونيسكو بالإضافة إلى الجبال والتزلج وسط أجواء آمنة وبلد مضياف.

وأضافت أن حوالي 30 مليون سائح من مختلف دول العالم يزورون بلادها سنويا منهم 9.2 ملايين تكون وجهتهم الرئيسية التشيك، حيث يقضون إجازاتهم كاملة فيها، لافتة إلى أن هذه الأرقام ترتفع سنويا بحوالي 10%.