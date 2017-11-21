عادل الشنان

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس بإشراف مباشر من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل من سلسلة توزيعات مشروع جنوب المطلاع الذي يحتوي على 28288 ألف قسيمة استفاد منها جميع الراغبين المسجلين منذ العام 1985 وحتى مايو 2013.

وبينت تقارير المؤسسة أن المواطنين المسجلين حتى 19 مايو 2013 استفادوا حتى يوم أمس في الحصول على قسائم ضمن 12 ضاحية جنوب المطلاع في حين احتوت التوزيعة الأخيرة على 310 قسائم في الضاحية «إن 2».

ولفتت إلى أن مشروع جنوب المطلاع قلص فترة انتظار أصحاب الطلبات الراغبين في التخصيص على المشاريع المطروحة إلى 3 سنوات ونصف فقط حيث حصل أحد المواطنين من طلبات شهر مايو 2013 على قسيمة أمس.

إلى ذلك تحدث مصدر مسؤول في المؤسسة أنه يجري حاليا التجهيز لتوقيع عقود الضواحي الأربع الأخيرة في المشروع والتي ستكون من نصيب إحدى الشركات التركية صاحبة أقل عرض سعر تم تقديمه، مبينا أن العمل تتم متابعته من قبل إدارة العقود والتنفيذ لبيان قدرة الشركة المتقدمة على إدارة العقد والوفاء فيه.