عقد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي اجتماعا مع نائب مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد الفضالة لمتابعة جهود الربط الآلي بين الجانبين لتسهيل إجراءات العمل وتسريع إنجاز المعاملات اليومية للحرس الوطني مع المؤسسة.

يأتي الاجتماع انسجاما مع أهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا»، بالتواصل مع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لبناء جسور التعاون من اجل تطبيق أحدث الأنظمة التي تساهم في تقديم أفضل خدمة لمنتسبي الحرس الوطني.

حضر الاجتماع من الحرس الوطني قائد العمليات والخطط اللواء الركن فالح شجاع فالح، ومدير مديرية نظم المعلومات العميد م. ناصر محمد ناصر، ومدير مديرية القوى البشرية العقيد أحمد عبدالرحمن، ورئيس فرع الرواتب العقيد محمد عزاره، كما حضر الاجتماع من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جمال الوسمي، وسعود عبدالعزيز حسين، وسلمان حمد الشملان، وسناء شهيبي.​