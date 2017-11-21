قامت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية صباح أمس باستقبال الدفعة الاولى من المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية، وذلك لاستكمال بياناتهم واجراءات الفحوصات الطبية اللازمة واطلاعهم بالتعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية.

هذا، وقد اتخذت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية جميع الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لهذه العملية، وكان حضور المتقدمين من خلال مواعيد يتم إرسالها لهم عبر البريد الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن الاستدعاء يشمل الدفعة الاولى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية من مواليد 10 مايو ولغاية 6 نوفمبر 1999، وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش المكلفين بالخدمة إلى الالتزام والتقيد بمراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ـ في معسكرات المباركية. يذكر أن الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية هو www.kns.gov.kw.