بحث مدير هيئة العمليات والخطط في وزارة الدفاع العميد الركن خالد الجطيلي مع مساعد مدير تمرين «لؤلؤة الغرب» العقيد الركن الفرنسي كلوب دانييل استعدادات التمرين الذي سينفذ في نوفمبر 2018.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي أمس ان ذلك اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات التخطيطية مع الجانب الفرنسي التي تستمر حتى الخميس المقبل بهدف الإعداد والتحضير للمرحلة التنفيذية للتمرين.

واضافت ان الاجتماعات تهدف الى توحيد مفاهيم العمليات العسكرية المشتركة لرفع قدرة الاستجابة للمشاركين وتعزيز التعاون العسكري المشترك وتطويره واكتساب المزيد من الخبرات وصولا إلى رؤية موحدة للتنسيق والتعاون المشترك في مختلف العمليات العسكرية.

يذكر أن تمرين «لؤلؤة الغرب» يتشكل من سلسلة متعددة من التمارين المشتركة البرية والجوية والبحرية بالتعاون بين الجانبين الكويتي والفرنسي، فيما كان التمرين الأول بين الطرفين قد انطلق في عام 2004 تحت نفس المسمى وفقا لمعاهدة موقعة بينهما، حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط الجيش.