تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف دعوات لمؤازرة #مخترع_الكويت د.أحمد نبيل عبر التصويت له في منافسات نهائي برنامج «نجوم العلوم»، الذي يعتبر أكبر منافسة تخص المخترعين على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضحت هذه الدعوات المساندة لمخترع الكويت أنه يمكن التصويت المجاني من خلال الموقع: http://www.starsofscience.com/voting/، مع توضيح طريقة التصويت التي تكون عبر اختيار المخترع المفضل ثم وضع علامة صح أمام خيار I''m not a robot، ثم يقوم المستخدم بوضع عنوان البريد الالكتروني الخاص به في الاسفل، حتى تصله رسالة إلكترونية فيها رابط يمكنه التصويت من خلاله. يذكر أن التصويت في المسابقة ينتهي الخميس المقبل 23 نوفمبر الساعة 5 مساء.