التأكد من وجود شهادة صحية نباتية معتمدة من بلد المنشأ تفيد بالالتزام بالنسب المحددة لمتبقيات مبيدات الآفات الزراعية

سحب عينات احترازية من الإرساليات الواردة للبلاد عبر المنافذ المختلفة وإرسالها لمختبرات فحص الأغذية

عبدالكريم العبدالله

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية آلية لفحص الخضار والفاكهة الطازجة الواردة للبلاد عبر منافذ الدولة المختلفة.

وأكد الآلية التي تنفرد «الأنباء» بنشرها على انه يتم عند وصول الإرسالية التأكد من وجود شهادة صحية نباتية معتمدة من جهة حكومية معتمدة من بلد المنشأ تفيد بالالتزام بالنسب المحددة لمتبقيات مبيدات الآفات الزراعية طبقا لمواصفات «كودكس» لمتبقيات المبيدات مصاحبة لكل ارسالية واردة للبلاد عبر المنافذ المختلفة.

وجاء في الآلية انه يجب ان تكون الشهادة الصحية النباتية مصدقة من سفارة الكويت أو أي سفارة خليجية في حال عدم وجود سفارة كويتية للدولة، فضلا عن انه يتم اجراء الفحص الظاهري على تلك الإرساليات من قبل مفتشي الأغذية «وفق احكام المادة 45 من لائحة الأغذية» ويتم التصريح بها بعد ثبوت الصلاحية ظاهريا من خلال لجنة مشكلة من عدد 2 مفتش أغذية، واعتماد رئيس الدولة.

سحب العينات

وتضمنت الآلية ان تقوم ادارة الأغذية المستوردة بسحب عينات احترازية من بعض أو جميع الإرساليات الواردة للبلاد عبر المنافذ المختلفة، بالإضافة الى ارسال العينات لمختبرات فحص الأغذية المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية «مختبر فحص الأغذية التابع للهيئة والمختبر التابع لوزارة الصحة» وذلك للقيام بإجراء الفحص المخبري المناسب عليها.

وأفادت الآلية بانه يتم الإفراج والتصريح على الإرساليات طبقا لنتيجة الفحص الظاهري.

نتيجة الفحص المخبري

واشارت الآلية الى انه في حالة اثبتت نتائج الفحص المخبري ارتفاع في نسب متبقيات المبيدات في العينات الاحترازية، حيث يقوم المختبر المختص بإصدار نتيجة الفحص المخبري، موضحا نوع المبيد ونسبته، كما يقوم المختبر بإبلاغ ادارة الأغذية المستوردة بنتيجة الفحص، وعلى ادارة الأغذية المستوردة اصدار القرار اللازم بتشديد الرقابة على واردات الشركة المستوردة من منتجات الخضار والفاكهة وسحب عينات للفحص المخبري لكل ارسالية مستقبلية واردة مع عدم التصريح بها الا بعد انتهاء الفحص المخبري وثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

إخطار اللجنة العليا لسلامة الأغذية

ونوهت آلية فحص الخضار والفاكهة الطازجة الواردة للبلاد عبر منافذ الدولة المختلفة الى انه في حالة وجود ارتفاع بنسب متبقيات المبيدات في عينات المنتجات الزراعية تقوم ادارة الأغذية المستوردة بالتعاون مع مختبر فحص الأغذية المعتمد لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية «مختبر فحص الأغذية التابع للهيئة والمختبر التابع لوزارة الصحة» برفع تقرير للجنة العليا لسلامة الأغذية لاتخاذ الإجراء اللازم تبعا للاختصاصات المنوطة بها.الجدير بالذكر ان هذه الآلية جاءت بعد حادثة دخول منتجات زراعية مصرية ملوثة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.