كرّمت المبادرة الوطنية لمساندة جهود وزارة الداخلية ووزارات الدولة «نقدر تعبكم» رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني، مشيدة بجهودهما الداعمة لأهداف المبادرة، لاسيما فيما يتعلق بمساندة وزارة الداخلية ورجال الأمن، وتسليط الضوء على إنجازاتهم وتضحياتهم التي يقدمونها من أجل حفظ أمن المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق في مكتبه اول من امس بحضور مدير التحرير وفدا من المبادرة ضم كلا من: خبير العلاقات الديبلوماسية القنصلية ومقرر لجنة الشكاوى بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المستشار عبدالعزيز الظفيري رئيس المبادرة، ود.نادية الكندري رئيسة قسم فحص الأنسجة بالطب الشرعي ورئيسة اللجنة النسائية بالمبادرة، ورئيس اللجنة الإعلامية فلاح راشد، والمستشار محمود الطنطاوي اللجنة القانونية.

وتناول اللقاء التعاون بين الجانبين وسبل دعم الجهود التي يبذلها القائمون على المبادرة من أجل مساندة الوزارات، خاصة أنه من بين أهداف المبادرة تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في مساندة الجهود التي يقوم بها رجال الأمن ودعمهم بكل الوسائل.

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