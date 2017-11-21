لدى إطلاق المبادرة في ٧ سبتمبر ٢٠١٦ عبرت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عن امتنانها للمبادرة، مؤكدة على لسان مدير الإدارة العميد عادل الحشاش أن المبادرة التي تعد بادرة هي الأولى من نوعها جاءت تتويجا للإنجازات المتلاحقة التي حققتها وزارة الداخلية في مختلف الجهات الأمنية.

كما أكد الحشاش أن«نقدر تعبكم» مبادرة مجتمعية تطوعية وطنية تأتي في طليعتها مجموعة من أنجب أبناء هذه الأرض الطيبة من الحقل الأكاديمي والإعلامي وهي وسام على صدور رجال الأمن جميعا وتأكيد على أن أبناء المجتمع الكويتي جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادته العليا ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأكد الحشاش لأصحاب المبادرة المخلصين أن المؤسسة الأمنية ستظل دائما قلعة حصينة من قلاع الدفاع عن الوطن وأن ابناءها هم العيون اليقظة الساهرة على سلامة وامن كل من يعيش على هذا التراب الطاهر.

كما تلقى رئيس المبادرة المستشار عبدالعزيز الظفيري كذلك إشادات من الادارة العامة للاطفاء التي ثمنت الجهود الحثيثة والمشهودة للمبادرة في دعم ومساندة الجهود التي يقوم بها رجال الامن، واعربت عن شكرها اللامحدود لفريق المبادرة التي تعد الاولى من نوعها في الكويت.

هذا وخلال مسيرتها وضمن جهودها في دعم ومساندة «الداخلية» وزارات الدولة والعاملين فيها، عمدت مبادرة «نقدر تعبكم» إلى تكريم عدد كبير من الشخصيات من مختلف مجالات العمل لجهودها الملموسة في خدمة المجتمع الكويتي ومساهماتهم في تنميته واستقراره.

أهداف مبادرة «نقدّر تعبكم»

تشتمل أهداف المبادرة على:

المساهمة في دعم ومساندة الأعمال التي يقوم بها رجال الأمن في التصدي للإرهاب والتطرف في المجتمع.

العمل على استبدال القيم السلبية في أوساط المجتمع بقيم سامية معالمها الأساسية الشرطة في خدمة الشعب.

تسليط الضوء على الإنجازات التي يحققها رجال الأمن وتضحياتهم.

تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في مساندة الجهود التي يقوم بها رجال الأمن ومساندتهم بكل الوسائل.

صناعة قادة شباب مؤمنين بأهمية دور رجال الأمن في تنمية واستقرار المجتمع.

خلق بيئة تشاركية بين المواطنين ورجال الأمن تسهم في كسر الحاجز النفسي لدى الطرفين.

العمل على إبراز كيانات تنظيمية داخل المؤسسة التعليمية تعمل على توعية المجتمع بأهمية مساندة عمل رجال الشرطة.

المبادرة تعتزم مقابلة وزير الداخلية لتقديم خطة تستهدف مكافحة الإرهاب والتطرف

أعلن القائمون على المبادرة عن تقديم كتاب لطلب مقابلة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لتقديم خطة عمل شاملة للوزارة تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف في المجتمع وكذلك مساندة جهود رجال الأمن العاملين في الميدان. وكانت المبادرة قامت منذ فترة بزيارة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لبحث جملة من القضايا والملفات الوطنية المهمة التي تتعلق بوزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية، والوقوف على انجازات الوزارتين خلال الفترة الماضية.

وخلال اللقاء ثمنت الوزيرة الصبيح زيارة المبادرة وجهودها المضنية في ميدان العمل التطوعي والتي ساهمت في دعم ابناء الكويت المخلصين من قياديين وعاملين في مختلف قطاعات الدولة، لافتة الى ان المبادرة جسدت قيمة الشراكة المجتمعية مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة. كما قدم رئيس المبادرة المستشار عبدالعزيز الظفيري شرحا للوزيرة الصبيح خطة عمل شاملة ومتكاملة صاغتها المبادرة تتعلق بتطوير منظومة الانشطة والفعاليات في الوزارتين، مؤكدا أن الخطة تستهدف المساهمة الفاعلة في تنفيذ مضامين الخطة التنموية للدولة، ومواصلة مسيرة الاصلاح والتطوير في البلاد، وترسيخا لمفاهيم العمل التطوعي التي جبل عليها المجتمع الكويتي.

شخصيات كرمتها المبادرة

اشتملت قائمة الشخصيات التي كرمتها مبادرة «نقدر تعبكم» على سبيل المثال لا الحصر التالية أسماؤهم:

النائب فراج العربيد

وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح

وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري

وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق سليمان الفهد

اللواء الشيخ مازن الجراح

اللواء عبدالفتاح العلي

اللواء إبراهيم الطراح

اللواء خالد الديين

العميد متقاعد زبن العربيد

العقيد متقاعد جلوي العربيد

النقيب سعود فياض ـ مخفر العديلية

د. عبدالله العوضي مدير مركز الامن الاجتماعي بمحافظة الجهراء

مدير عام الجامعة العربية المفتوحة د. نايف المطيري