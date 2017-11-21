عاطف رمضان

بنهاية دوام اليوم الثلاثاء تنتهي الفترة التي حددتها وزارة الإعلام لتسلمها من الموظفين طلبات التقدم للترشح لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة التالية: مدير إدارة بقطاع السياحة ورئيس قسم بقطاع الشؤون القانونية ورئيس قسم بمركز نظم المعلومات الذين تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف.



وكانت الوزارة بدأت في تلقي طلبات التقديم يـوم الثلاثــاء 7 الجاري، من خلال تعبئة نموذج طلب ترشيح لشغل وظيفة إشرافية وتسليمه إلى لجنة تسكين الوظائف الإشرافية بمبنى الوزارة بمنطقة الشويخ ـ مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية.