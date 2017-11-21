أعلن ديوان المحاسبة الكويتي أمس الاثنين تنظيمه ورشة عمل حول إعداد استراتيجية التعامل مع الأطراف ذات العلاقة في 27 الجاري بمشاركة 35 متدربا يمثلون 13 جهازا رقابيا عربيا.

وقالت مراقب العلاقات الدولية بالتكليف في الديوان هبة العوضي في بيان صحافي إن الورشة تأتي في إطار برنامج التعاون ما بين مبادرة تنمية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وأضافت العوضي أن الورشة التي تستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل تهدف إلى إحداث أثر أكبر للرقابة من خلال تعزيز تعامل الجهاز الأعلى للرقابة مع الأطراف ذات العلاقة واكساب المشاركين المعارف والمهارات حول كيفية إعداد استراتيجية التعامل مع الأطراف ذات العلاقة وفقا للدليل الارشادي.

وأوضحت أن برنامج الورشة يتضمن عدة محاور ستتطرق إلى توقعات الأطراف ذات العلاقة ومتطلبات وعوامل النجاح ومخاطر التعامل معها، إضافة إلى مقدمة في إعداد وتطوير استراتيجيات التعامل مع الاطراف ذات العلاقة وفهم بيئة الجهاز الأعلى للرقابة.

وذكرت أن الورشة ستسلط الضوء على كتابة تقرير الاستراتيجية والمراقبة والتقييم وخطة العمل لإعداد الاستراتيجية إلى جانب تحديد استراتيجية التعامل مع كل طرف رئيسي ووضع خطة تواصل لكل الأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت العوضي أن الورشة ستتناول محور التعاملات بأشكالها كالتعامل مع كل من وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والمنظمات والمؤسسات الاكاديمية والمهنية والتعامل مع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية اضافة إلى التعامل مع الجهات الخاضعة للرقابة.

وتشمل الهيئة التدريبية لورشة العمل ثمانية مدربين من الحاصلين على شهادة مدرب معتمد من مبادرة تنمية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ومنهم المراقب بإدارة ضمان الجودة في ديوان المحاسبة الكويتي سلمى العيسى.