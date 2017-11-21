اقامت حملة «الكويت الى جانبكم» مخيما طبيا لجراحة العيون بمحافظة صنعاء، حيث يقوم بإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات للحالات الاجتماعية الفقيرة وذلك ضمن مشاريع الحملة في القطاع الصحي في اليمن.

وقالت الحملة في بيان ان المخيم الطبي استهل أعماله بمديرية الحيمة الداخلية بمركز الكويت الطبي من خلال تنفيذ 45 عملية من أصل 122 حالة والتي أقرت من قبل الاطباء بإجراء العمليات لها بعد فحص ألف حالة في الصدد لمكافحة أمراض المياه البيضاء.

واضافت ان اقامة المخيم الطبي تأتي بعد شهرين من إقامة مخيم طبي خاص باستئصال اللوزتين بمحافظة صنعاء، مؤكدة ان الحملة تواصل تدشين مشاريعها بعدد من المحافظات اليمنية ضمن خمسة قطاعات في إطار المرحلة الحالية بقيمة 53 مليون دولار.