يتوجه وفد كويتي يضم عددا من الشخصيات الكويتية المشهود لهم بالكفاءة والإنجاز في ميادين تجارية واقتصادية واجتماعية وانسانية إلى تونس الأربعاء المقبل تلبية لدعوة من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقال رئيس الوفد فهد المعجل لـ «كونا» أمس الاثنين ان الرئيس التونسي وجه الدعوة له لزيارة تونس تقديرا للإسهامات التي قدمها في مجالات حياتية مختلفة.

وأضاف انه سيترأس خلال الزيارة وفدا يضم عددا من الشخصيات الكويتية التي قدمت ولا تزال تقدم اسهامات متميزة في الميادين التجارية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية مؤكدا حرص الوفد الذي سيلتقي الرئيس التونسي السبت المقبل على إبراز صورة الكويت الناصعة باعتبار ابنائها نماذج تستحق ان يفخر بها جميع الكويتيين.

وأفاد بأن الوفد يضم إلى جانبه كلا من عبدالوهاب الهارون ود.فهد الراشد ويوسف الجاسم وفيصل العيار ود.يوسف العوضي ومسعود حياة.