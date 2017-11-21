عقدت لجنة المرأة العاملة بالتعاون مع معهد الثقافة العمالية في الاتحاد العام لعمال الكويت ندوة تثقيفية حول موضوع «السكري وحق المرأة في الرعاية الصحية الكاملة»، حضرها ثلاثون مشاركا ومشاركة من النقابات المختلفة، وقدم فيها د. غسان شحرور عرضا مفصلا حول الموضوع.

قدم الندوة سكرتير عام الاتحاد محمد العرادة، مستهلا كلامه بالترحيب بالمشاركين والدكتور المحاضر، وأعطى كلمة الافتتاح لرئيس الاتحاد العام محمد جمعان الحضينة، الذي ألقى كلمة جاء فيها: ان هذه الندوة المهمة تشكل باكورة الموسم الثقافي الجديد لمعهد الثقافة العمالية، متمنيا أن يكون موسما حافلا بالنشاط.

وأثنى رئيس الاتحاد على التعاون المثمر بين المعهد ولجنة المرأة العاملة خلال السنوات الماضية، وقال ان للمرأة دورا كبيرا في انجاز مهام التنمية في البلاد، فهي نصف المجتمع ونصف القوى العاملة أيضا.

وأكد الحضينة أن هذه الندوة تأتي في إطار العمل الجاد لمكافحة مرض السكري الذي يعاني منه جزء كبير من أبناء مجتمعنا الكويتي وتشكل مساهمة من الاتحاد العام في برنامج مكافحة هذا المرض الذي توليه الكويت أهمية بارزة، وتمنى في ختام كلمته التوفيق لجميع المشاركين في اكتساب المعلومات اللازمة وتحقيق الاستفادة القصوى من الندوة.

بدورها، تحدثت رئيسة لجنة المرأة العاملة د.سناء العصفور فأشادت بدور الاتحاد العام لعمال الكويت في تأهيل وتدريب الكوادر النقابية بصورة عامة وما يوليه من أهمية خاصة للكوادر النقابية النسائية، وأشادت بالدور المهم الذي يلعبه معهد الثقافة العمالية في هذا المجال وبالتعاون الوثيق بين المعهد ولجنة المرأة العاملة الذي يعود تاريخه لسنوات عديدة ماضية، وشكرت د.العصفور د.غسان شحرور على جهوده واستعداده لتقديم محاضرته القيمة حول موضوع الندوة المشار إليه أعلاه.