تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس إدارة الهيئة د.فالح عبدالله العزب وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك علي الشيتان ونواب المدير العام، يتم اليوم افتتاح المبنى الرئيسي الجديد للهيئة العامة لشؤون القصر والذي يقع بمنطقة المرقاب شارع عبدالله المبارك.

حيث صرحت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سعاد محمد الهارون بأن المبنى يعد من المباني الذكية ويمتد على مساحة أرض تبلغ 5548.20 مترا مربعا ويتكون من برجين بارتفاعات مختلفة متلاصقين بمبنى منخفض، حيث يبلغ ارتفاع البرج الأعلى 130 مترا لعدد 25 طابقا وارتفاع البرج الآخر 77 مترا لعدد 16 طابقا تستخدم كمكاتب إدارية للموظفين، أما المبنى المنخفض فهو على ارتفاع 27 مترا لعدد 3 طوابق ويستخدم لاستقبال المراجعين، بالإضافة الى عدد 2 سرداب. وملحق بالمبنى مواقف السيارات يمتد على مساحة أرض 5005.9 أمتار مربعة ويتكون من أرضي و5 طوابق، بالإضافة إلى عدد 2 سرداب متصل بسرداب المبنى الرئيسي، حيث يتسع لعدد 82 سيارة، بينما يتسع مبنى مواقف السيارات المجاور لعدد 856 سيارة. كما يحتوي المبنى على صالة خاصة تعتبر بمنزلة حضانة خاصة لاستقبال أطفال مراجعي الهيئة، ومجهزة بجميع المستلزمات الحديثة والمشوقة لتسليتهم وضمان قضائهم وقتا ممتعا ومسليا.

كما أكدت الهارون أن هذا الافتتاح يأتي ضمن نهج الهيئة في تطوير مبنى الهيئة وزيادة إنتاجية خدماتها.

كما أشارت الى أهمية التعاون المشترك الذي تم بين الهيئة ووزارة الأشغال ودعمها المتواصل وتعاونها في انجاز هذا المشروع الذي يهدف إلى إقامة مقر رئيسي للهيئة في العاصمة وفقا لأحدث التصاميم المعمارية لكي تلبي الاحتياجات والمتطلبات المساحية لدى الإداريين والموظفين والمراجعين لتسهيل حركة المعاملات اليومية واستيعاب أكبر عدد من المراجعين.