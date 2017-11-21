تفتتح مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية كرسيا للسلام في أوروبا غدا الأربعاء متزامنا مع مؤتمر دولي بعنوان «ثقافة السلام من أجل أمن أجيال المستقبل» في العاصمة الإيطالية روما. وسيقام المؤتمر في جامعة روما الثالثة، بمناسبة افتتاح الكرسي.

هذا، وسيحضر حفل الافتتاح كبار الشخصيات السياسية والفكرية والمؤثرون في القرار ضمن هذا المؤتمر، ومنهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لاشجاك أو ممثله ونائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس جمهورية البرتغال السابق جورج سامبيو ورئيس المعهد الدولي للسلام تيري رود لارسن ووزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة خميس الجهيناوي ووزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني، والوزير السابق فنشنزو سكوتي ووزيرة الدولة الإيطالية السابقة للشؤون المتوسطية مارتا داسو ورئيسة معهد السياسات المتوسطية حاليا ورئيس البرلمان المالطي مايكل فراندو ووزير الخارجية البلجيكي الأسبق شارل نوتومب وأمين عام مركز الجامعات الأوروبية لحقوق الإنسان والديموقراطية.