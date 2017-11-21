استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود في مكتبه بالمحافظة عددا من الشباب من مختلف مناطق المحافظة للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للتواصل الدائم معهم والاطلاع على همومهم واهتمامهم ومتطلباتهم للعمل على تسهيل امورهم وتذليل العقبات التي تحول دون الحصول على حقوقهم، الامر الذي يدل على اهتمام الشيخ فيصل الحمود بهذه الشريحة التي يعتبرها عماد المستقبل.

واثنى الشيخ فيصل الحمود على الجهود الشبابية التي تبرهن استجابتهم لتوجيهات القيادة العليا في البلاد، وحثهم على استمرار البذل والعطاء لوطنهم الغالي، واعدا اياهم أن تبقى ابوابه مفتوحة دائما للاستماع اليهم.

وشكر الشباب الشيخ فيصل على حسن ترحيبه بهم ورحابة صدره وتفهمه لكل متطلباتهم.