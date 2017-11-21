احتفلت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتخريج 117 حافظا وحافظة للقرآن الكريم ضمن الدفعة الثانية من مشروع «الشفيع» لتحفيظ القرآن في الأردن.

وحضر الحفل الذي رعاه سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج كل من مدير عام الهيئة بدر السميط ومدير المشروع خالد القصار وعدد من المسؤولين في الهيئة والكافلين الكويتيين وأهالي الخريجين.

وفي هذه المناسبة، قال السفير الدعيج لـ «كونا» إن الجهود الخيرية المستمرة التي تقوم بها المؤسسات الكويتية الرسمية والأهلية «دليل واضح على تميز مكانة الكويت في ميادين العمل الإنساني والخيري».

وأضاف أن هذه الجهود هي «امتداد لسلسلة البذل والعطاء التي جبل عليها أهل الكويت وترجمة حقيقية لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الداعم الأول للعمل الخيري والإنساني».

وهنأ الدعيج الخريجين على إنجازهم «الكبير» في حفظ كتاب الله العزيز ومثابرتهم الحثيثة من أجل ذلك، معربا عن الشكر والتقدير للهيئة الخيرية على جهودهم السنوية في تحفيظ القرآن ودورها الريادي في الأعمال الخيرية بالوطن العربي والعالم أجمع.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدر السميط لـ «كونا» إن مشروع «الشفيع» لتحفيظ القرآن الكريم أحد المشاريع «الرائدة» التي تشرف عليها الهيئة وينتسب إليه أكثر من 6000 طالب وطالبة في 25 دولة حول العالم.

وأضاف السميط أن مشروع «الشفيع» خرج منذ بدايته 1500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في حين بلغ إجمالي الذين تم تخريجهم من الأردن 230 حافظا من أصل 850 يعمل المشروع على إعدادهم للحفظ.

وأوضح أن الهيئة الخيرية تعمل من أجل توسيع شريحة المنضمين إلى مشروع «الشفيع» في مختلف الدول، لافتا إلى أن المشروع شامل ولا يقتصر على التحفيظ فحسب بحيث تكفل الهيئة الموهوبين من الحفظة وتقدم لهم الدعم التعليمي حتى المرحلة الجامعية فضلا عن كفالة أسرهم.

وأشاد السميط بالدعم الذي تقدمه سفارات الكويت حول العالم لمشاريع الهيئة الخيرية، مثمنا الجهود التي يبذلها سفير الكويت لدى الأردن د.حمد الدعيج من أجل إنجاح العمل الخيري ورفع المعوقات كافة عنه.

من جهته، قال مدير مشروع «الشفيع» خالد القصار في تصريح مماثل إن المشروع يهدف إلى بناء إنسان ذي شخصية قرآنية سوية، إضافة إلى تقويم الحافظ وفق مناهج تربوية وسلوكية وفقهية من أجل أن يكون مؤثرا في مجتمعه وبيئته.

وأضاف القصار أن من اللافت في الأردن وجود حفظة بأعمار صغيرة بين ثمانية و10 أعوام منهم من استطاع حفظ القرآن كاملا في ثمانية أشهر.

وأشار إلى أن مشروع «الشفيع» من أحد أهم مشاريع تحفيظ القرآن في المنطقة حيث استطاع المنتسبون إليه تحقيق مراكز متقدمة في مسابقات حفظ القرآن في العالم الإسلامي.

وهنأ القصار المتبرعين من أهل الكويت ممن ساهموا في دعم المشروع وتحفيظ الطلاب، معربا عن الأمل بأن يستمر المشروع في زيادة عدد الحفاظ عاما بعد عام.

بدوره، قال مدير عام جمعية المحافظة على القرآن الكريم الأردنية حسين عساف لـ «كونا» إن مشروع «الشفيع» الذي تشرف عليه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية من أنجح مشاريع تحفيظ القرآن في الأردن.