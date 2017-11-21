يغادر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح عبدالله العزب والوفد المرافق له البلاد متوجها إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الاجتماع الـ 61 لوزراء العدل العرب والدورة الـ 33 لمجلس وزراء العدل العرب.

وستقام اجتماعات الوفود المشاركة خلال يومي 22 و23 نوفمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية.

ويشارك الوزير العزب في الاجتماع الـ 61 كنائب لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بعد انتخابه لهذا المنصب خلال الاجتماع الـ 60، كما ستسند له رئاسة الاجتماع الـ 61 نيابة عن وزير العدل في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن اجتماع المكتب التنفيذي الـ 61 سينظر في العديد من القرارات التي تصب في مصلحة العمل العدلي العربي المشترك، وذلك تمهيدا لاعتمادها في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ 33.

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