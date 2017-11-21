الخليفي: الاتفاق لتعزيز دور المهندسين وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر

العتل: اختبار وبرامج تأهيل لتعزيز تنظيم مزاولة المهنة الهندسية

العيسى: تطبيق إلكتروني لمتابعة تنفيذ مشاريع الاتفاق

عاطف رمضان

أبرمت جمعية المهندسين الكويتية وكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حماية المهنة الهندسية من مدعيها، وإعداد برامج الاختبارات للمهندس المحترف والمهندس الاستشاري وآلية اعتمادهم وتصنيفهم.

جاء ذلك بحضور عميد كلية الهندسة والبترول د.عبداللطيف الخليفي ورئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل في مكتب العميد، وبحضور قياديين ومسؤولين من الكلية وجامعة الكويت والجمعية.

وأشاد الخليفي خلال حفل التوقيع بدور الجمعية في تنظيم مزاولة المهنة الهندسية وتطوير الكوادر لتعزيز انخراطها في سوق العمل الخاص، لافتا إلى أن التعاون بين الجهات الأكاديمية والجمعيات المهنية يتجاوز الجانب الأكاديمي إلى تطوير وتحسين دور الكليات من خلال مشاركة نحو 35% من ممثلي هذه الجمعيات المهنية في لجان التقييم العالمية لعمليات الاعتماد الأكاديمي مثل الـ ABET وغيرها.

وأضاف الخليفي أن هذا الاتفاق سيكون انطلاقة لمشاريع تعاون أوسع وأفضل وبما يتوافق ودورهما ويعزز دور المهندسين في الكويت وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر.

من جانبه، أعرب رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل دويح العتل عن رغبة الجمعية في تطوير هذا التعاون بين الجانبين، مشيرا الى أن عملية حماية المهنة الهندسية ومحاربة المزورين وكشفهم مشروعا كبيرا تقوم الجمعية به وأنها سعيدة في أن تكون كلية الهندسة والبترول شريكا لنا في إعداد الاختبارات والامتحانات لتأهيل وتصنيف المهندسين، لافتا الى أن هذه المذكرة للتعاون مع الكلية هي الثانية وستستمر.

واستعرض العتل مجموعة من الأعمال التي تسعى الجمعية الى تحقيقها مثل تطبيقات الأنظمة الذكية وإنشاء مركز لكفاءة الطاقة، وتوحيد الجهود مع هيكلة القوى العاملة لرفع نسبة المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وأشار العتل إلى أن مذكرة التفاهم تفتح بابا أوسع للتعاون مع خلال تطوير البرامج المشتركة لتعزيز لتبادل الخبرات والبعثات الدراسية والبرامج التدريبية المهنية للمهندسين والمعماريين، وتقديم اختبارات الشهادات المهنية المشتركة للمهندسين والمعماريين مثل اختبارات المهندس المحترف والاستشاري والاختبارات الأساسية، مضيفا أنه تم تعيين ضابطي ارتباط لتسريع التعاون وهما منسق المذكرة من كلية الهندسة والبترول د.وليد عيد، وأمين سر جمعية المهندسين الكويتية م.فهد ارديني العتيبي.

من جهتها، قالت العميد المساعد للتخطيط والتطوير المهني في كلية الهندسة والبترول د.إسراء العيسى إن الكلية بصدد إطلاق بوابتها الالكترونية لمشاريع الكلية، وأن مذكرة التفاهم بين الجمعية والكلية ستكون موضع متابعة إلكترونية من خلال تطبيق خاص بها لتعزيز التواصل بين الجهتين، مشيدة بجهود زملائها في وحدات المحاسبة وتقنية المعلومات والاستشارات وغيرها.

حضر حفل التوقيع كل من: نائب مدير الجامعة للتخطيط د.عادل الحسينان، العميد المساعد للتخطيط والتطوير المهني د.إسراء العيسى، العميد المساعد للشؤون العلمية د.علي المطيري، العميد المساعد للشؤون الطلابية د.خالد الهزاع، ومن كلية العمارة د.محمد صادق، وحشد من موظفي وحدات تقنية المعلومات، المحاسبة والتطوير المهني في كلية الهندسة والبترول.

ومن جمعية المهندسين الكويتية، شارك في حفل التوقيع أمين السر م.فهد ارديني العتيبي، وأمين السر المساعد م.حمود سالم الهدية، والمدير العام م.حسين ششتري.