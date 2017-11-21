تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، وبحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، أقيم اليوم حفل افتتاح المبنى الجديد للهيئة العامة لشؤون القصر.

وألقى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، كلمة بهذه المناسبة كما عرضت كلمة تسجيلية لمدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان.

وعلى هامش حفل الافتتاح أشاد سموه بالدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة منذ تأسيسها والجهود التي يبذلها القائمون عليها في أداء رسالتها النبيلة من أجل حماية أموال أبناء الكويت المشمولين برعايتها.

وأكد سموه اعتزاز الكويت بدور الهيئة الفاعل في المجتمع من خلال الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها في مختلف انحاء البلاد.

حضر الحفل عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين في الدولة.

بدوره أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب اليوم حرص الحكومة على تبسيط الاجراءات على المواطنين وتقديم جميع الخدمات لهم بالصورة المنشودة.

وقال الوزير العزب في تصريح للصحفيين على هامش حفل افتتاح مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر الجديد إن الكويت دولة مؤسسات وان الديمقراطية الكويتية بنيت على حرية الرأي واختلاف وجهات النظر معتبرا ان الاستجوابات التي يقدمها النواب هي تفعيل لادواتهم الدستورية والرقابية.

وعن التشكيل الحكومي المرتقب اوضح ان اختيار اعضاء الحكومة يخضع لترشيحات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يراه مناسبا معربا عن اعتزازه في خدمة الحكومة في حال اختير ضمن التشكيل المقبل او لا.

وكان وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة قد ألقى كلمة في افتتاح المبنى الجديد للهيئة العامة لشؤون القصر الذي أقيم برعاية صاحب السمو الأمير وحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أكد فيها رعاية الهيئة العامة لشؤون القصر منذ نشأتها لأكثر من 315 الف مواطن.

وتقدر طاقة مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر الجديد ب 1150 موظفا ويضم مواقف تستوعب 850 سيارة.