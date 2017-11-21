حقق مطار الكويت الدولي نتائج قياسية في معايير سلامة الأنظمة الدولية للطيران المدني، إذ أظهرت نتائج التقييم للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تفوقه بنسبة 78.18 في معايير سلامة الأنظمة الدولية للطيران المدني خلال العام الحالي مقابل 54 في المئة العام الماضي.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن (إيكاو) أنهت أمس الاثنين الزيارة الميدانية التي قام بها فريق فني متخصص لتقييم معايير أنظمة السلامة في مطار الكويت الدولي بالإعلان عن نتائج إيجابية تعكس ارتفاع كفاءة الأداء في القطاعات التشغيلية المختلفة.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يسجل لدولة الكويت التي أولت اهتماما بالغا بتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي إذ كان على رأس أولويات الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك موضوع تطوير قطاع الطيران المدني بكل أشكاله.

ولفتت إلى أن زيارة فريق المنظمة الدولية للطيران المدني تضمنت تدقيقا شاملا على الإدارات المعنية في الادارة العامة للطيران المدني شملت قطاعات سلامة الطيران والنقل الجوي والملاجة الجوية وعمليات المطار والهندسة وذلك على مدى 8 أيام متتالية.

وذكرت أن (إيكاو) أشادت بالقفزات الواضحة التي حققتها الإدارات المختلفة الخاضعة للتقييم الميداني والفني في وقت قياسي من 54 في المئة عام 2016 إلى 78.18 في المئة العام الحالي.

وأشارت إلى أن (إيكاو) ثمنت التطورات التي أنجزتها الإدارة العامة للطيران المدني بدعم من رئيسها الشيخ سلمان الحمود والعاملين فيها لتحقيق المتطلبات الرئيسية في تطبيق معايير السلامة التشغيلية في مطار الكويت الدولي.

يذكر أن المنظمة الدولية للطيران المدني وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية التي تخص الطيران المدني الدولي والسياسات الرامية الى دعم قطاع طيران مدني يمتاز بالسلامة والكفاءة والأمن والاستدامة الاقتصادية والمسئوليية البيئية لضمان الالتزام بالقواعد العالمية.