أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، بأنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني الدفعة الأولى من قطعه (2) من قطاع توزيعات السنة المالية 2018/2017 ، والتي تشتمل على (335) قسيمة بمساحة2400 م.، للمخصص لهم حتى تاريخ : 1995/10/19 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/11/23 2017/11/26 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الأثنين 2017 / 11 /27- توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 11 /29-لإجراء عملية القرعة.

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة، وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما دعت السكنية المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف إلى الحضور لمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الأثنين الموافق 2017 / 11 / 27 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

ووضحت المؤسسة أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وهذه الأسماء كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:



0001 قيس حبيب عون المطوع

0002 احمد جاسم محمد سليمان

0003 سالم صالح سالم عبدالله الجيران

0004 عبدالله محمد عبدالعزيز العنزي ووالدته

0005 جاسم حمد جاسم محمد الغانم

0006 غازي صالح سبتي صالح سبتي

0007 حارث ناصر يوسف القناعي

0008 محمد صالح فهد الحربي والدته

0009 فالح حزام محمد الدوسري

0010 عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز احمد

0011 صلاح سعود راشد سليمان الرباح

0012 جراح خالد حمود الشمرى

0013 خالد محمد عبدالرحمن محمد جعفر

0014 عبدالرحمن احمد عيسى احمد العبيدلي

0015 محمد عبدالله هادي العجمي

0016 فهد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحمازى

0017 وليد سعد محمد عثمان الخوالد

0018 عماد حسين عبدالرحيم حسين الصفار

0019 طارق غريب علي الحسين

0020 يوسف مصطفى يوسف عبدالرحمن الحماد

0021 غانم حمد خلف عبدالله العدواني

0022 مفلح سعد سعيد هليل الشريجه

0023 عماد محمد علي الكندري

0024 احمد عويد محمد العويد

0025 خالد احمد محمد بن سلامه

0026 فهد احمد ابراهيم احمد القلاف

0027 ايتام خالد ابراهيم محمد صالح

0028 عصام حمد عبدالله احمد العصيمي

0029 فهد جار الله محمد العجمي

0030 باسل بدر محمد يوسف البدر

0031 عبدالله حماد عبدالله الضبيبي

0032 وليد فهد محمد بورسلي

0033 علي بدر يوسف الرومي

0034 نبيل راشد فهد الرشيد

0035 محمد عبدالله خميس العجمي

0036 محمد عيد علي محمد

0037 ناصر عوض جلوي طلب

0038 خالد سعيد سليمان الصالح

0039 احمد محمد علي ابراهيم

0040 جمال بركه عبيد الرشيدي

0041 عوض خليفه عوض البلوشي

0042 ناصر سعود مبارك اسنان

0043 خالد ناصر عبطان الشمرى

0044 عمر احمد عبدالله بوعباس

0045 عماد سعود عبدالعزيز الخليفه

0046 محمد سند مبارك الهاجري

0047 مروان عبدالعزيز السليمان القاضي

0048 عبدالله نافل عبدالله العازمى

0049 يوسف صقلان عيد مطلق الشميلان

0050 فيصل بطي مطر الشمري

0051 فوءاد علي خميس علي

0052 صالح محمد طاهر البناي

0053 ناصر علي ابراهيم المناعي

0054 سليمان علي محمد الفضلي

0055 حمد مطلق فهاد العازمي

0056 محمد مرزوق سيف حرجان

0057 صالح راشد سعد الونده

0058 خالد فلاح سعيد العميري

0059 احمد عبدالله محمد الحجيلان

0060 مشعل محمد ناصر القحطانى

0061 عبدالله محمد براك العجمي

0062 فهد مفلح محمد القحطانى

0063 علي سعود جمعان العازمي

0064 سعد حضيري فهد الهملان

0065 صادق حسين عباس بولند

0066 جاسم طارق يعقوب علي غانم الشاهين

0067 نايف غانم صقر الارملي

0068 يحيي طاهر شاوي عبدالله

0069 سليمان عبدالرحمن حسين الكندري

0070 محمد سعود سليمان الفاضل

0071 عبدالله علي عبدالله الجبري

0072 فيصل عبدالله عبدالرحمن النجدي

0073 خالد فهد محسن العجمي

0074 عبدالعزيز يعقوب يوسف صالح الصفي

0075 فايز مزيد صقر العازمى

0076 سالم عامر ثفنان عيد العجمي

0077 بدر خلف سويلم العنزي

0078 حمدان صالح حمدان الغريب

0079 جابر فهيد جارالله العجمى

0080 عبدالله ناصر سالم الداهش

0081 عادل قاسم علي الصراف

0082 عبدالعزيز خلف عليثه خلف الدوسري

0083 خالد عبدالكريم نصار

0084 اسامه سامي محمد الصالح

0085 صلاح عبدالكريم عبدالله الرمضان

0086 عبدالرزاق حامد عشوى العلاطى

0087 محمد صالح علي المري

0088 ابراهيم احمد حسن عيسى

0089 مطلق عبدالله نواهي العتيبي

0090 عبدالله صالح عبدالله الرويشد

0091 محمد نادر محمد الدوسري

0092 جميل سعود عبدالعزيز المنيع

0093 عادل عبدالله عبدالرحمن القناعى

0094 خالد عبدالهادي عبدالنبي علي نقي

0095 نبيل عبدالله علي حيدر

0096 سالم اسحاق عبدالهادى شداد

0097 عبدالرحمن محمد جاسم الخنفر

0098 محمد معدي عبدالرحمن العتيبي

0099 عبدالله فهد محمد الهاجري

0100 ناصر تقي عبدالحسين رجب

0101 فالح خلف معدى الرشيدى

0102 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الملا

0103 عبدالله عيسى محمد عيسى حسن

0104 وليد ابراهيم احمد السليم

0105 محمد ثويني سعد الثويني

0106 نواف ممدوح مرزوق هداب

0107 سعد سعود مبارك السبيعي

0108 خليفه سابح احمد العصفور

0109 حمد راجح سعد الهاجرى

0110 محمد حسن علي محمد

0111 سعد فهد سعد المعوشرجي

0112 خالد صالح محمد الفرج

0113 علي محمد فارس العجمي

0114 صلاح حمزه عباس سناسيري

0115 خالد محمد مبارك الخضير

0116 محمد احمد جاسم المهنا

0117 هيثم قاسم علي الصراف

0118 مشعل مصبح سعيد العازمي

0119 فايز سمير حامد المطيري

0120 هادي احمد لزام الرشيدي

0121 ناصر خالد مشعان العجمي

0122 حسن سعود شريده الشمرى

0123 حسين علي جمعان محمد الصقر

0124 احمد جمعه اسماعيل علي سلمان

0125 عبدالله جواد عبدالرضا حسن

0126 محمد سعدي عبيد المطيري

0127 راشد زبد محمد انديله

0128 عدنان سيد محسن سيد جابر احمد

0129 هادي محمد هادي العتيبي

0130 عبدالمحسن كاظم محسن البلام

0131 صالح لافى على الغواص

0132 عبداللطيف عبدالمحسن خليفه العبيد

0133 عماد حسين علي السالم

0134 جاسم محمد ابراهيم الدويسان

0135 عبدالرحمن عيد مطلق السنافي

0136 خالد شاكر محمود بهبهاني

0137 سعد جفين سعد الهاجرى

0138 طارق عبدالله على الختلان

0139 محمد فالح سعد عوينان

0140 مشعل عيسى محمد حسن

0141 عادل عبدالله خضير الحداد

0142 حسن علي حسين علي الخياط

0143 محمود مهدي علي طاهر

0144 فاهد عبدالله سعد المطيري

0145 هادي سالم هادي العجمي

0146 بدر جاسم محمد صالح الاخوند

0147 وائل عبدالله علي جاسم الطويرش

0148 حمد صادق احمد بوحمد

0149 خالد عبدالهادي غواص المطيري

0150 يوسف على مطلق الدغيم

0151 سعود ناصر منصور الدوسري

0152 خالد ناصر بنوا البنوا

0153 صلاح محمد عثمان الرميح

0154 شهاب احمد علي صادق

0155 اسامه محمود جاسم محمد صالح

0156 مشعل حمد نافع الرشيدي

0157 محمد حبيب محمد الظفيري

0158 علي شملان عبدالعزيز صالح الحساوي

0159 ناصر عبدالله فالح العجمي

0160 فايز عبيد زويد المطيرى

0161 انور علي حسين بوحمد

0162 علي عبدالله ابراهيم الفهد

0163 حسن عباس سعود الصيرفي

0164 زيد ابراهيم مطني محمد

0165 محمد عبدالله خالد احمد العتيبى

0166 عبدالقادر عواد سمين فاضل الفضلي

0167 علي سالم علي الشختلي

0168 رومى محمد رومى الفهد

0169 عبدالعزيز رشيد سالم الرقدان

0170 بدر عبدالله صالح الذربان

0171 عبدالله جاسر سعد المطيري

0172 صلاح سياب احمد الميال

0173 تركي مطر مرزوق الشمري

0174 خالد ضيدان فالح السبيعي

0175 محمد حبيب كرم كرم

0176 ناصر حمود سالم مبارك الحربي

0177 عبدالله العجيل العسكر

0178 باني عبدالهادي سعيد العازمي

0179 وليد مبارك راضي حسين المزيد

0180 محمد الحميدي برغش الظفيري

0181 ناصر عبدالله ناصر الهاجرى

0182 مرزوق سعد زيد العازمي

0183 محمد عبدالرحمن سعود مثيب العجمى

0184 سعدون مطلق سعدون الرشيدى

0185 سالم خالد سعدون العازمي

0186 عدنان حسن حسن المهنا

0187 ايتام سالم براك سعيد الصواغ

0188 فيصل محمد عبدالله العازمى

0189 خالد حمد عبدالرحمن عون العون

0190 عبدالعزيز فهد براك عبدالمحسن الخميس

0191 عبدالله حسن عبدالرضى شمساه

0192 مثني عبدالله عثمان يوسف العثمان

0193 مناحى عايض سعد سحبان

0194 وليد عبدالرسول حسين الخياط

0195 سعود شرشاب مانع الحسينى

0196 نايف فلاح سعيد العميري

0197 خالد فالح دريميح العازمي

0198 ناصر حسين غلوم

0199 عبدالمحسن علي حسين القلاف

0200 سعود عبدالله سعود مرعى

0201 مشعل محمود علي دشتي

0202 فهد ضلعان متلع العازمي

0203 عصام محمد احمد الكندرى

0204 بشير عيسى بشير البشير

0205 حمد باني قماد الهاجري

0206 نصار منصور ناصر الركيبى

0207 سعد متعب فلاح الهرشاني

0208 محمد فهد ناصر العجمى

0209 حسن قمبر حسين حسن

0210 حامد سيد كاظم الموسوي

0211 محمد اسماعيل خزعل محمد

0212 نايف محمد علي حماد الحربي

0213 محمد مقبل سالم الدماج

0214 حماد حزام حماد حزام الصيفى

0215 احمد عبدالرحمن علي البداح

0216 ناصر فهد محمد الدوسرى

0217 ميثم حاجيه علي الصغير

0218 عبدالمحسن احمد عبدالمحسن العبدالكريم

0219 محمد جاسم علي حسن العباسي

0220 نادر مانع محمد المانع

0221 عادل محمد حسن محمد

0222 مشعل جمعان عشبان العازمي

0223 عبدالله بجاد سيف شارع الرشيدي

0224 خالد نبيل احمد طالب النقيب

0225 هذال ناصر هذال السبيعى

0226 طلال عبدالله سعود الصباح

0227 حسين عبدالكريم محمد بن علي

0228 عبدالله راشد عبدالله الطراد

0229 ابراهيم حبيب راضي العيوس

0230 الشيخ فواز صباح الصباح

0231 محمد فلاح عبدالله الحجرف

0232 صالح سليمان عيد سعد الشيتان

0233 مهند منصور علي المحمد علي

0234 خليل يعقوب موسى ماتقي

0235 راشد ناصر راشد العجمي

0236 خالد محمد نايف الهاجري

0237 محمد عبدالمحسن خليفه العبيد

0238 محمد جابر فهد العجمي

0239 خالد خلف سالم الدويهيس

0240 حسين فهد حسين العجمى

0241 سعود جلال محمد العتيبي

0242 مشاري ابراهيم محمد الموسى

0243 قيس عبدالعزيز صالح الحرب

0244 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن البحر

0245 عمران موسى حسين دشتي

0246 احمد حمد سعد العطروزى

0247 سامي علي يوسف الرشود

0248 حزام محسن عبدالله العجمي

0249 عبدالله محسن حمود عبدالله السبيعي

0250 محمد جعفر محمد علي الوزان

0251 عمران مفلح دهلوس هادى

0252 بسام حاجي صادق محمد العوضي

0253 عادل عبدالله مراد الخلف

0254 فيصل عبدالعزيز فهد البسام

0255 خالد حمد عبدالرحمن العوفان

0256 ناصر خالد سعد

0257 محمد علي حسن قبازرد

0258 فيصل محمد سليمان العبدالهادي

0259 ناصر محمد ناصر الملا

0260 حسين عبدالسيد غلوم الفيلكاوي

0261 علي عبدالله محمد شايع السهلي

0262 ناصر عبدالعزيز عباس ناصر علي

0263 حسين فهد شارع العجمي

0264 عويد معيض عويد راشد

0265 حسين سعد حسين العجمي

0266 علي براك حبيب الرشيدي

0267 مهدى مسرع سالم العجمى

0268 محمد ماثل مثيب العتيبى

0269 سامى مرزوق بلال سالم

0270 مبارك حمد ماجد الرشيدي

0271 محمود عبدالله حسين كاظم

0272 سعد محمد صخى العنزى

0273 فهد خليفه صحن العنزى

0274 احمد عبداللطيف احمد بوزير

0275 عبدالله صادق جعفر الحداد

0276 هيثم محمد غلوم القطان

0277 حميد زعل مسيهيج العنزي

0278 عبدالرحمن محسن عشوي العنزي

0279 سعود غنام محمد العجمي

0280 محمد كحيل مجول العتيبي

0281 خالد عبدالعزيز احمد البراهيم

0282 شبيب محمد شبيب العجمى

0283 خالد شخير نغيمش المطيري

0284 محسن محمد غلوم اشكناني

0285 هشام مبارك راضي المزيد

0286 عبدالرحمن محمد سليمان الخليفي

0287 فاضل سلطان وراد المرزوق

0288 عبداللطيف سعد سعد فهيد العازمي

0289 يوسف حسن حسين خسروه

0290 عبدالله محمد مبارك العجمى

0291 عبدالقادر صبر فيصل الهندال

0292 عيسى محسن صنهات العتيبى

0293 سالم فالح سالم العجمي

0294 ناصر سعود سعود الوسمي

0295 محمد بداح محمد المشعان

0296 بدر عبدالحميد محمد الماجد

0297 طارق عبداللطيف سالم عبدالرزاق

0298 خالد محمد احمد العجلان

0299 خلف فلاح سعيد المطيري

0300 محمد سليمان عمر زبن الشمرى

0301 صباح مبارك هاضل الجلاوي

0302 ثامر فهاد فالح العازمى

0303 احمد مفلح شويمي العازمي

0304 فهد محمد سهيل الشمري

0305 سعد فهد سعد السهلي

0306 مهدى على مطر الرشيدى

0307 جزاع فهيد غملاس الخرينج

0308 فهد شخير نغيمش المطيرى

0309 جمال عبدالله هلال العتيبي

0310 نايف يوسف نافل دخيل الله

0311 عدنان مسلم علي المشموم

0312 فاضل عباس حاجيه ابراهيم

0313 فهد يتيم محمد العنزى

0314 حسين محمد مصبح العازمى

0315 موسى عيد حنيان الرشيدي

0316 فيصل عيسي سالم العبدالهادي

0317 عبدالله سالم سلطان الشمرى

0318 علي حسين رضا قبازرد

0319 راشد سالم محمد الهاجري

0320 طارق متروك فهران العتيبى

0321 مشارى سعد شمس المطيرى

0322 ناصر حسين محسن العجمى

0323 حماد محمد فراج العجمي

0324 سعد دعيج مسعود مدرهم العتيبي

0325 عبدالله ناصر راشد العجمي

0326 فهد منصور سليمان حمد بورسلي

0327 محمد خليل اسماعيل تقي

0328 بندر حسن مهنا العنزي

0329 ابراهيم فهد حراس الديحانى

0330 عبدالله مجعد مرزب العتيبى

0331 طلال عبدالمحسن حميدي الوطري

0332 ذياب فرج سالم المرى

0333 مصبح مطلق سعد العازمي

0334 خالد عبدالله ابراهيم حسن الفيلكاوي

0335 ناصر مرزوق محمد الرشيدي