أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، بأنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني الدفعة الأولى من قطعه (2) من قطاع توزيعات السنة المالية 2018/2017 ، والتي تشتمل على (335) قسيمة بمساحة2400 م.، للمخصص لهم حتى تاريخ : 1995/10/19 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/11/23 2017/11/26 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الأثنين 2017 / 11 /27- توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 11 /29-لإجراء عملية القرعة.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة، وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على الحضور.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما دعت السكنية المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف إلى الحضور لمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الأثنين الموافق 2017 / 11 / 27 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
ووضحت المؤسسة أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وهذه الأسماء كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
0001 قيس حبيب عون المطوع
0002 احمد جاسم محمد سليمان
0003 سالم صالح سالم عبدالله الجيران
0004 عبدالله محمد عبدالعزيز العنزي ووالدته
0005 جاسم حمد جاسم محمد الغانم
0006 غازي صالح سبتي صالح سبتي
0007 حارث ناصر يوسف القناعي
0008 محمد صالح فهد الحربي والدته
0009 فالح حزام محمد الدوسري
0010 عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز احمد
0011 صلاح سعود راشد سليمان الرباح
0012 جراح خالد حمود الشمرى
0013 خالد محمد عبدالرحمن محمد جعفر
0014 عبدالرحمن احمد عيسى احمد العبيدلي
0015 محمد عبدالله هادي العجمي
0016 فهد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحمازى
0017 وليد سعد محمد عثمان الخوالد
0018 عماد حسين عبدالرحيم حسين الصفار
0019 طارق غريب علي الحسين
0020 يوسف مصطفى يوسف عبدالرحمن الحماد
0021 غانم حمد خلف عبدالله العدواني
0022 مفلح سعد سعيد هليل الشريجه
0023 عماد محمد علي الكندري
0024 احمد عويد محمد العويد
0025 خالد احمد محمد بن سلامه
0026 فهد احمد ابراهيم احمد القلاف
0027 ايتام خالد ابراهيم محمد صالح
0028 عصام حمد عبدالله احمد العصيمي
0029 فهد جار الله محمد العجمي
0030 باسل بدر محمد يوسف البدر
0031 عبدالله حماد عبدالله الضبيبي
0032 وليد فهد محمد بورسلي
0033 علي بدر يوسف الرومي
0034 نبيل راشد فهد الرشيد
0035 محمد عبدالله خميس العجمي
0036 محمد عيد علي محمد
0037 ناصر عوض جلوي طلب
0038 خالد سعيد سليمان الصالح
0039 احمد محمد علي ابراهيم
0040 جمال بركه عبيد الرشيدي
0041 عوض خليفه عوض البلوشي
0042 ناصر سعود مبارك اسنان
0043 خالد ناصر عبطان الشمرى
0044 عمر احمد عبدالله بوعباس
0045 عماد سعود عبدالعزيز الخليفه
0046 محمد سند مبارك الهاجري
0047 مروان عبدالعزيز السليمان القاضي
0048 عبدالله نافل عبدالله العازمى
0049 يوسف صقلان عيد مطلق الشميلان
0050 فيصل بطي مطر الشمري
0051 فوءاد علي خميس علي
0052 صالح محمد طاهر البناي
0053 ناصر علي ابراهيم المناعي
0054 سليمان علي محمد الفضلي
0055 حمد مطلق فهاد العازمي
0056 محمد مرزوق سيف حرجان
0057 صالح راشد سعد الونده
0058 خالد فلاح سعيد العميري
0059 احمد عبدالله محمد الحجيلان
0060 مشعل محمد ناصر القحطانى
0061 عبدالله محمد براك العجمي
0062 فهد مفلح محمد القحطانى
0063 علي سعود جمعان العازمي
0064 سعد حضيري فهد الهملان
0065 صادق حسين عباس بولند
0066 جاسم طارق يعقوب علي غانم الشاهين
0067 نايف غانم صقر الارملي
0068 يحيي طاهر شاوي عبدالله
0069 سليمان عبدالرحمن حسين الكندري
0070 محمد سعود سليمان الفاضل
0071 عبدالله علي عبدالله الجبري
0072 فيصل عبدالله عبدالرحمن النجدي
0073 خالد فهد محسن العجمي
0074 عبدالعزيز يعقوب يوسف صالح الصفي
0075 فايز مزيد صقر العازمى
0076 سالم عامر ثفنان عيد العجمي
0077 بدر خلف سويلم العنزي
0078 حمدان صالح حمدان الغريب
0079 جابر فهيد جارالله العجمى
0080 عبدالله ناصر سالم الداهش
0081 عادل قاسم علي الصراف
0082 عبدالعزيز خلف عليثه خلف الدوسري
0083 خالد عبدالكريم نصار
0084 اسامه سامي محمد الصالح
0085 صلاح عبدالكريم عبدالله الرمضان
0086 عبدالرزاق حامد عشوى العلاطى
0087 محمد صالح علي المري
0088 ابراهيم احمد حسن عيسى
0089 مطلق عبدالله نواهي العتيبي
0090 عبدالله صالح عبدالله الرويشد
0091 محمد نادر محمد الدوسري
0092 جميل سعود عبدالعزيز المنيع
0093 عادل عبدالله عبدالرحمن القناعى
0094 خالد عبدالهادي عبدالنبي علي نقي
0095 نبيل عبدالله علي حيدر
0096 سالم اسحاق عبدالهادى شداد
0097 عبدالرحمن محمد جاسم الخنفر
0098 محمد معدي عبدالرحمن العتيبي
0099 عبدالله فهد محمد الهاجري
0100 ناصر تقي عبدالحسين رجب
0101 فالح خلف معدى الرشيدى
0102 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الملا
0103 عبدالله عيسى محمد عيسى حسن
0104 وليد ابراهيم احمد السليم
0105 محمد ثويني سعد الثويني
0106 نواف ممدوح مرزوق هداب
0107 سعد سعود مبارك السبيعي
0108 خليفه سابح احمد العصفور
0109 حمد راجح سعد الهاجرى
0110 محمد حسن علي محمد
0111 سعد فهد سعد المعوشرجي
0112 خالد صالح محمد الفرج
0113 علي محمد فارس العجمي
0114 صلاح حمزه عباس سناسيري
0115 خالد محمد مبارك الخضير
0116 محمد احمد جاسم المهنا
0117 هيثم قاسم علي الصراف
0118 مشعل مصبح سعيد العازمي
0119 فايز سمير حامد المطيري
0120 هادي احمد لزام الرشيدي
0121 ناصر خالد مشعان العجمي
0122 حسن سعود شريده الشمرى
0123 حسين علي جمعان محمد الصقر
0124 احمد جمعه اسماعيل علي سلمان
0125 عبدالله جواد عبدالرضا حسن
0126 محمد سعدي عبيد المطيري
0127 راشد زبد محمد انديله
0128 عدنان سيد محسن سيد جابر احمد
0129 هادي محمد هادي العتيبي
0130 عبدالمحسن كاظم محسن البلام
0131 صالح لافى على الغواص
0132 عبداللطيف عبدالمحسن خليفه العبيد
0133 عماد حسين علي السالم
0134 جاسم محمد ابراهيم الدويسان
0135 عبدالرحمن عيد مطلق السنافي
0136 خالد شاكر محمود بهبهاني
0137 سعد جفين سعد الهاجرى
0138 طارق عبدالله على الختلان
0139 محمد فالح سعد عوينان
0140 مشعل عيسى محمد حسن
0141 عادل عبدالله خضير الحداد
0142 حسن علي حسين علي الخياط
0143 محمود مهدي علي طاهر
0144 فاهد عبدالله سعد المطيري
0145 هادي سالم هادي العجمي
0146 بدر جاسم محمد صالح الاخوند
0147 وائل عبدالله علي جاسم الطويرش
0148 حمد صادق احمد بوحمد
0149 خالد عبدالهادي غواص المطيري
0150 يوسف على مطلق الدغيم
0151 سعود ناصر منصور الدوسري
0152 خالد ناصر بنوا البنوا
0153 صلاح محمد عثمان الرميح
0154 شهاب احمد علي صادق
0155 اسامه محمود جاسم محمد صالح
0156 مشعل حمد نافع الرشيدي
0157 محمد حبيب محمد الظفيري
0158 علي شملان عبدالعزيز صالح الحساوي
0159 ناصر عبدالله فالح العجمي
0160 فايز عبيد زويد المطيرى
0161 انور علي حسين بوحمد
0162 علي عبدالله ابراهيم الفهد
0163 حسن عباس سعود الصيرفي
0164 زيد ابراهيم مطني محمد
0165 محمد عبدالله خالد احمد العتيبى
0166 عبدالقادر عواد سمين فاضل الفضلي
0167 علي سالم علي الشختلي
0168 رومى محمد رومى الفهد
0169 عبدالعزيز رشيد سالم الرقدان
0170 بدر عبدالله صالح الذربان
0171 عبدالله جاسر سعد المطيري
0172 صلاح سياب احمد الميال
0173 تركي مطر مرزوق الشمري
0174 خالد ضيدان فالح السبيعي
0175 محمد حبيب كرم كرم
0176 ناصر حمود سالم مبارك الحربي
0177 عبدالله العجيل العسكر
0178 باني عبدالهادي سعيد العازمي
0179 وليد مبارك راضي حسين المزيد
0180 محمد الحميدي برغش الظفيري
0181 ناصر عبدالله ناصر الهاجرى
0182 مرزوق سعد زيد العازمي
0183 محمد عبدالرحمن سعود مثيب العجمى
0184 سعدون مطلق سعدون الرشيدى
0185 سالم خالد سعدون العازمي
0186 عدنان حسن حسن المهنا
0187 ايتام سالم براك سعيد الصواغ
0188 فيصل محمد عبدالله العازمى
0189 خالد حمد عبدالرحمن عون العون
0190 عبدالعزيز فهد براك عبدالمحسن الخميس
0191 عبدالله حسن عبدالرضى شمساه
0192 مثني عبدالله عثمان يوسف العثمان
0193 مناحى عايض سعد سحبان
0194 وليد عبدالرسول حسين الخياط
0195 سعود شرشاب مانع الحسينى
0196 نايف فلاح سعيد العميري
0197 خالد فالح دريميح العازمي
0198 ناصر حسين غلوم
0199 عبدالمحسن علي حسين القلاف
0200 سعود عبدالله سعود مرعى
0201 مشعل محمود علي دشتي
0202 فهد ضلعان متلع العازمي
0203 عصام محمد احمد الكندرى
0204 بشير عيسى بشير البشير
0205 حمد باني قماد الهاجري
0206 نصار منصور ناصر الركيبى
0207 سعد متعب فلاح الهرشاني
0208 محمد فهد ناصر العجمى
0209 حسن قمبر حسين حسن
0210 حامد سيد كاظم الموسوي
0211 محمد اسماعيل خزعل محمد
0212 نايف محمد علي حماد الحربي
0213 محمد مقبل سالم الدماج
0214 حماد حزام حماد حزام الصيفى
0215 احمد عبدالرحمن علي البداح
0216 ناصر فهد محمد الدوسرى
0217 ميثم حاجيه علي الصغير
0218 عبدالمحسن احمد عبدالمحسن العبدالكريم
0219 محمد جاسم علي حسن العباسي
0220 نادر مانع محمد المانع
0221 عادل محمد حسن محمد
0222 مشعل جمعان عشبان العازمي
0223 عبدالله بجاد سيف شارع الرشيدي
0224 خالد نبيل احمد طالب النقيب
0225 هذال ناصر هذال السبيعى
0226 طلال عبدالله سعود الصباح
0227 حسين عبدالكريم محمد بن علي
0228 عبدالله راشد عبدالله الطراد
0229 ابراهيم حبيب راضي العيوس
0230 الشيخ فواز صباح الصباح
0231 محمد فلاح عبدالله الحجرف
0232 صالح سليمان عيد سعد الشيتان
0233 مهند منصور علي المحمد علي
0234 خليل يعقوب موسى ماتقي
0235 راشد ناصر راشد العجمي
0236 خالد محمد نايف الهاجري
0237 محمد عبدالمحسن خليفه العبيد
0238 محمد جابر فهد العجمي
0239 خالد خلف سالم الدويهيس
0240 حسين فهد حسين العجمى
0241 سعود جلال محمد العتيبي
0242 مشاري ابراهيم محمد الموسى
0243 قيس عبدالعزيز صالح الحرب
0244 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن البحر
0245 عمران موسى حسين دشتي
0246 احمد حمد سعد العطروزى
0247 سامي علي يوسف الرشود
0248 حزام محسن عبدالله العجمي
0249 عبدالله محسن حمود عبدالله السبيعي
0250 محمد جعفر محمد علي الوزان
0251 عمران مفلح دهلوس هادى
0252 بسام حاجي صادق محمد العوضي
0253 عادل عبدالله مراد الخلف
0254 فيصل عبدالعزيز فهد البسام
0255 خالد حمد عبدالرحمن العوفان
0256 ناصر خالد سعد
0257 محمد علي حسن قبازرد
0258 فيصل محمد سليمان العبدالهادي
0259 ناصر محمد ناصر الملا
0260 حسين عبدالسيد غلوم الفيلكاوي
0261 علي عبدالله محمد شايع السهلي
0262 ناصر عبدالعزيز عباس ناصر علي
0263 حسين فهد شارع العجمي
0264 عويد معيض عويد راشد
0265 حسين سعد حسين العجمي
0266 علي براك حبيب الرشيدي
0267 مهدى مسرع سالم العجمى
0268 محمد ماثل مثيب العتيبى
0269 سامى مرزوق بلال سالم
0270 مبارك حمد ماجد الرشيدي
0271 محمود عبدالله حسين كاظم
0272 سعد محمد صخى العنزى
0273 فهد خليفه صحن العنزى
0274 احمد عبداللطيف احمد بوزير
0275 عبدالله صادق جعفر الحداد
0276 هيثم محمد غلوم القطان
0277 حميد زعل مسيهيج العنزي
0278 عبدالرحمن محسن عشوي العنزي
0279 سعود غنام محمد العجمي
0280 محمد كحيل مجول العتيبي
0281 خالد عبدالعزيز احمد البراهيم
0282 شبيب محمد شبيب العجمى
0283 خالد شخير نغيمش المطيري
0284 محسن محمد غلوم اشكناني
0285 هشام مبارك راضي المزيد
0286 عبدالرحمن محمد سليمان الخليفي
0287 فاضل سلطان وراد المرزوق
0288 عبداللطيف سعد سعد فهيد العازمي
0289 يوسف حسن حسين خسروه
0290 عبدالله محمد مبارك العجمى
0291 عبدالقادر صبر فيصل الهندال
0292 عيسى محسن صنهات العتيبى
0293 سالم فالح سالم العجمي
0294 ناصر سعود سعود الوسمي
0295 محمد بداح محمد المشعان
0296 بدر عبدالحميد محمد الماجد
0297 طارق عبداللطيف سالم عبدالرزاق
0298 خالد محمد احمد العجلان
0299 خلف فلاح سعيد المطيري
0300 محمد سليمان عمر زبن الشمرى
0301 صباح مبارك هاضل الجلاوي
0302 ثامر فهاد فالح العازمى
0303 احمد مفلح شويمي العازمي
0304 فهد محمد سهيل الشمري
0305 سعد فهد سعد السهلي
0306 مهدى على مطر الرشيدى
0307 جزاع فهيد غملاس الخرينج
0308 فهد شخير نغيمش المطيرى
0309 جمال عبدالله هلال العتيبي
0310 نايف يوسف نافل دخيل الله
0311 عدنان مسلم علي المشموم
0312 فاضل عباس حاجيه ابراهيم
0313 فهد يتيم محمد العنزى
0314 حسين محمد مصبح العازمى
0315 موسى عيد حنيان الرشيدي
0316 فيصل عيسي سالم العبدالهادي
0317 عبدالله سالم سلطان الشمرى
0318 علي حسين رضا قبازرد
0319 راشد سالم محمد الهاجري
0320 طارق متروك فهران العتيبى
0321 مشارى سعد شمس المطيرى
0322 ناصر حسين محسن العجمى
0323 حماد محمد فراج العجمي
0324 سعد دعيج مسعود مدرهم العتيبي
0325 عبدالله ناصر راشد العجمي
0326 فهد منصور سليمان حمد بورسلي
0327 محمد خليل اسماعيل تقي
0328 بندر حسن مهنا العنزي
0329 ابراهيم فهد حراس الديحانى
0330 عبدالله مجعد مرزب العتيبى
0331 طلال عبدالمحسن حميدي الوطري
0332 ذياب فرج سالم المرى
0333 مصبح مطلق سعد العازمي
0334 خالد عبدالله ابراهيم حسن الفيلكاوي
0335 ناصر مرزوق محمد الرشيدي