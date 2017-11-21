أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن طرح مناقصة إنشاء مشروع شرق تيماء الأحد المقبل، والذي يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية.

وذكرت المؤسسة في بيان صحافي، أنها ستطرح المناقصة للتنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2017 على أن يكون تاريخ الإقفال هو 15/1/2018.

يذكر أن مشروع شرق تيماء تم تخصيصه للمواطنين المشمولين بالقانون رقم 2 لسنة 2015 الذي ألزم المؤسسة بتخصيص مسكن ملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة على ان يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.

وتبلغ مساحة البيت 2300 م. ومساحة البناء 2425 م. توفر نفس الاحتياجات المتوفرة في البيت الحكومي، بحيث يتكون البيت من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 حمامات، أما الطابق الأول فيضم 4 غرف نوم بالإضافة الى صالة معيشة 4 حمامات.