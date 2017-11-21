أكد وزير الصحة ،د. جمال الحربي، اليوم الثلاثاء، أهمية مؤتمر (الكويت والشرق الأوسط للتشريعات الصيدلانية) في تنظيم سوق الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط ومناقشة ابرز المستجدات العالمية ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الحربي خلال افتتاح فعاليات المؤتمر المقام على مدار يومين بمشاركة 21 دولة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة بالانابة الوكيل المساعد لشؤون الجودة والتخطيط الدكتور محمد الخشتي.

وأوضح ان المؤتمر الذي يعقد كل عامين وتستضيفه احدى دول منطقة الشرق الاوسط يتطلع للاعلان عن احدث واهم التشريعات الصيدلانية العالمية فضلا عن التقييم الدوائي لافتا الى "اثاره الايجابية" لجهة تداول الادوية وتفعيل الرقابة عليها وعلى متداوليها.

وأضاف ان المؤتمر المقام بالتعاون مع جمعية معلومات الدواء (دي.أي.إيه) يسلط الضوء على جودة المستحضرات الصيدلانية وتقييمها الى جانب الابتكارات العلمية الحديثة في مجال الادوية بغية ضمان سلامتها والحفاظ على صحة المرضى.

وذكر ان المؤتمر سيتطرق الى احدث مستجدات الانشطة المتصلة باكتشاف الاعراض الجانبية للادوية وتقييمها وفهمها ومنع حدوثها اضافة الى ما يتعلق بسلامة الادوية او ما يعرف ب(التيقظ الدوائي).

وأشار الى ان ما سيسفر عنه المؤتمر سيكون بمنزلة الداعم لتطوير النظم الخاصة بتسجيل الادوية وتطوير الرقابة الدوائية بما يضمن وصول الدواء الامن والصحي والفعال للمرضى مبينا اهمية متابعة الادوية في مرحلة (ما بعد التسويق) والتأكد من سلامتها.