صرحت مديرة مكتب ضبط الجودة في بيت الزكاة نورة الدغيشم بأن المكتب حريص كل الحرص على تطبيق اجراءات الجودة حسب المواصفات العالمية للحفاظ على مركز بيت الزكاة في صدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية المتقدمة، ومن خلال هذا المنطلق قام المكتب مؤخرا بتوزيع أول إصدار له من كتيب «دليل خدمة العملاء» على جميع موظفي إدارة الخدمة ومسؤولي البيت والذي جاء تماشيا مع متطلبات مواصفات الآيزو العالمية المطبقة في بيت الزكاة، وتحقيقا لمبدأ التطوير والتحسين المستمر في تقديم الخدمة، وبينت ان الهدف من هذا الإصدار هو إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لعملاء البيت.

وزادت بأن المكتب قد نظم مؤخرا ورشة عمل بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات لمنسقي الجودة في الوحدات الإدارية لشرح آلية التعامل مع النظام الآلي للجودة تحقيقا لمبدأ التدريب النوعي للكوادر البشرية، حيث يساهم هذا النظام في تسهيل عمليات التوثيق لإجراءات العمل ومختلف جوانبها ويعتبر نظام الجودة الآلي نسخة مميزة للبرامج المتطورة والفاعلة في هذا المجال.

وبينت الدغيشم أنه من ضمن إنجازات المكتب الأخيرة فقد استقبل المكتب وفودا من كل من «جمعية العون المباشر» و«صندوق إعانة المرضى» للاطلاع على تجربة بيت الزكاة ـ ممثلا بمكتب ضبط الجودة ـ لنظام إدارة الجودة حسب المواصفات العالمية وخبرات البيت وكيفية توثيق وحفظ المعلومات وتحديث العمليات والنماذج والتقارير، وبينت أنه يتم حاليا تطبيق 4 مواصفات آيزو في بيت الزكاة.