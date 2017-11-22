أعلن البنك الكويتي للطعام عن إطلاق مشروع «عطاء بلا حدود» لفتح المجال أمام أفراد المجتمع الكويتي في مساعدة ودعم الفئات المحتاجة والضعيفة وتجسيدا لمعنى العطاء من خلال دعم الأسر المتعففة وأصحاب العوز والحاجات داخل الكويت بهدف إسعاد عدد من مختلف شرائح المجتمع في خطوة لنشر ثقافة الخير والعطاء التي قامت عليها رؤية تأسيس بنك الطعام.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري إن مشروع «عطاء بلا حدود» ثمرة للتعاون المشترك بين بنك الطعام والجمعيات الخيرية في الكويت كأولى الأنشطة المجتمعية المشتركة مع الجمعيات واللجان الخيرية التي تهدف إلى رسم البسمة على وجوه آلاف الأسر المتعففة لتحقيق أمنياتهم.

وأوضح الأنصاري أن هذا المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع الكويتي، مستشهدا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى».

وأشار إلى أن مبادرة «عطاء بلا حدود» وما تشمله من فعاليات خيرية وتطوعية تعزز توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية في العالم، بالارتقاء في العمل الخيري والإنساني، واتساقا مع الأهداف الرئيسية للبنك الكويتي للطعام أن يكون من أولى الجهات التي تخدم الإنسانية محليا ودوليا في توفير الطعام والاحتياجات الأساسية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية، وتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وتحفيز جميع فئات وشرائح المجتمع على العمل التطوعي.