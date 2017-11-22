العزب: الهيئة ترعى نحو 44 ألف حالة وتقدم لهم جميع الخدمات اللازمة

الشيتان: المبنى يعد من المباني الذكية ويمتد على مساحة أرض تبلغ 5548م2 أسامة أبوالسعود

تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أقيم امس حفل افتتاح المبنى الجديد للهيئة العامة لشؤون القصر في منطقة المرقاب بحضور جمع من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

وأشاد سموه بالدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة منذ تأسيسها والجهود التي يبذلها القائمون عليها في أداء رسالتها النبيلة من أجل حماية أموال أبناء الكويت المشمولين برعايتها.

وأكد سموه اعتزاز الكويت بدور الهيئة الفاعل في المجتمع من خلال الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها في مختلف انحاء البلاد.بدوره، اكد وزير العدل ‏ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان الهيئة العامة لشؤون القصر شملت برعايتها منذ نشأتها أكثر من 315 الف مواطن، لافتا الى حرصها على رعاية نحو 44 الف حالة تقدم لهم جميع الخدمات اللازمة.

وقال العزب في كلمة له في حفل الافتتاح ان طاقة المشروع تقدر بـ 1150 موظفا ويضم مواقف تستوعب 850 سيارة.

وتقدم العزب بالشكر لصاحب السمو الامير على رعايته لهذا الاحتفال.كما تقدم بالشكر الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لانجاز هذا الصرح العظيم.واضاف: «المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح غرس في ارض الكويت دوحة غناء يقطف من جناها ويشرب من زلالها كل من ذاق مرارة اليتم وكانت تعرف بدائرة اليتم في العام 1939».

ولفت الى ان هذه الشجرة كبرت واصبحت بموجب القانون رقم 83/67 هيئة شؤون القصر والتي تعنى بالوصاية على القصر والقوامة على ناقصي الاهلية وفاقديها والاشراف على تصرفات الاوصياء وادارة أموال.وذكر انها بذلك صارت لبنة في صرح الكويت الانساني الذي عرفت به الكويت منذ الازل والذي امتازت به عن بقية الدول مما خولها لأن تلقب بدولة الانسانية ويلقب صاحب السمو الامير بقائد العمل الانساني.

واضاف: «لم يأت هذا اللقب من فراغ بل كان ذلك ناتجا من ايمان راسخ بمكانة الإنسان ولأن تنمية البشر اولى من الحجر وبأن تكوين الانسان يسبق تشييد البنيان».

واعرب عن الشكر لكل من ساهم في بناء هذا الصرح، وقال: لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في بناء هذا الصرح وأخص وزير الاشغال على تعاونه من اجل الوصول الى هذا الانجاز، كما نشكر المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر ولكل العاملين في هذه الهيئة.ووجه العزب رسالة الى القصر قال فيها: «يا أبناءنا لا تحسبوا اليتم شرا لكم بل هو خير لكم، فلم يكن اليتم يوما عارا ولا منقصة بل هو نعمة وحافز وتحمل للمسؤولية وتهذيب للنفس ونضج للعقل».

ووجه الرسالة الثانية للعاملين في الهيئة قال فيها:«أيها العاملون في هذا القطاع الحساس لقد حباكم الله بنعمة وهي خدمة الأيتام القصر والسهر على رعايتهم فأبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين».وتابع قائلا: «اليتيم وسام وشرف لي كوزير ولكل العاملين في هيئة شؤون القصر».

من جهته، ثمن مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان الرعاية الكريمة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء والمسؤولين لافتتاح المبنى الجديد للهيئة العامة لشؤون القصر، مشيدا في هذا الصدد بجهود وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس مجلس ادارة الهيئة د.فالح العزب وحرصه على انجاز هذا المشروع المهم.

واشاد الشيتان في تصريحات للصحافيين عقب الافتتاح بتضافر الجهود الحكومية لانجاز المبنى الجديد لهيئة القصر، معربا عن شكره لجهود وزارة الاشغال والتعاون المشترك مع الهيئة في انجاز هذا المشروع وفقا لأحدث التصاميم المعمارية لكي تلبي الاحتياجات والمتطلبات المساحية لدى الإداريين والموظفين والمراجعين لتسهيل حركة المعاملات اليومية واستيعاب أكبر عدد من المراجعين.

ولفت الى ان المبنى يعد من المباني الذكية ويمتد على مساحة أرض تبلغ 5548م2 ويتكون من برجين بارتفاعات مختلفة متلاصقين بمبنى منخفض وملحق بالمبنى مواقف السيارات يمتد على مساحة أرض 5005.9م2 ويتكون من أرضي و5 طوابق، كما يحتوي المبنى على صالة خاصة تعتبر بمنزلة حضانة خاصة لاستقبال أطفال مراجعي الهيئة، ومجهزة بجميع المستلزمات الحديثة.

العزب عن التصعيد النيابي: الديموقراطية بنيت على التدافع وليس التطابق وما يحدث من استجوابات أمر طبيعي

في تصريحات للصحافيين عقب الافتتاح، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فالح العزب، اذا استمرت الحكومة في هذا النهج وهو تبسيط الاجراءات على المواطنين فستنجح، ودورنا هو خدمة المواطنين، لاسيما اننا دولة مؤسسات ولا عذر لنا اذا لم نقدم خدمات للمواطنين.

وبسؤاله عن التشكيل الحكومي المرتقب، قال العزب ان التشكيل بيد صاحب السمو وبترشيحات من سمو رئيس مجلس الوزراء، مضيفا: ان دخلت التشكيل او لم ادخل فسأخدم الحكومة في قادم الايام.

وحول التصعيد النيابي المرتقب، قال العزب: الديموقراطية بنيت على التدافع وليس التطابق، وأمر طبيعي ما يحدث من استجوابات وغيرها من ادوات دستورية ورقابية فهي مرحب بها.

من أجواء الحفل

٭ اشتمل الحفل على فيلم تعريفي عن المبنى الجديد وفيلم وثائقي عن مسيرة الهيئة إلى جانب مشهد تمثيلي وقصيدة شعرية.

٭ اطلع سمو رئيس مجلس الوزراء على خدمة عيالنا وهي سيارة لإنجاز المعاملات في البيوت.

٭ قامت مديرة ادارة العلاقات العامة بالهيئة سعاد الهارون بجهود كبيرة في تنظيم الحفل الذي خرج بصورة رائعة.