المجلس أعرب عن التضامن الكامل مع السعودية والبحرين وتأييد إجراءاتهما لحماية أمنهما واستقرارهما

مجلس الوزراء اطلع على إنجازات وخطط صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مريم بندق

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء في جلسة امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك شدد على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات لمنع أي إخفاقات اثناء موسم الأمطار.

وأكدت المصادر ان المجلس شدد على اتخاذ كل الإجراءات لحماية ارواح واموال المواطنين والمقيمين والحفاظ على المرافق العامة ويجب على الجميع أن يضع هذه القضية كأولوية أولى.

هذا، وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يصدر في جلسة امس التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مرسوم ضرورة برفع سقف الدين العام الى 25 مليار دينار.

وقالت المصادر ان الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام الذي انتهى العمل به في سبتمبر الماضي الى مجلس الأمة، وحاليا تتم مناقشتها في اللجنة المالية البرلمانية.

وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستطلب ادراج تقرير اللجنة المالية بصفة الاستعجال على جدول اعمال مجلس الأمة.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر نيابية ان الحكومة ترحب بالتعديلات النيابية على قانون المرئي والمسموع.

وزادت المصادر قائلة: ان الحكومة تؤكد دائما على مد يد التعاون مع المقترحات النيابية لحلحلة القضايا العالقة.

هذا، واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقريرين المقدمين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الفترتين من يناير إلى مارس ومن أبريل إلى يونيو 2017، والمتضمنين أهم إنجازات الصندوق والخطط المستقبلية للصندوق والتحديات التي تواجهه لتحقيق أهدافه والتي تتماشى مع خطته الخمسية للسنوات 2015-2020.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية عن الأشهر (يوليو، أغسطس وسبتمبر 2017).

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بعودة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للبلاد وذلك بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة والتي تكللت بفضل الله وعنايته بالنجاح، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الأسبوع الماضي رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب اردوغان وفحوى المحادثات التي أجراها خلال لقائه مع صاحب السمو الأمير والتي تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين إلى جانب القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك كما تم بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وقد أثمرت هذه الزيارة توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والمجال الرياضي وكذلك مجال الأبحاث العلمية والتكنولوجية كما قام فخامة الرئيس الضيف بزيارة إلى مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي حيث تفقد مراحل إنشاء المشروع وما تم إنجازه واطلع على سير العمل فيه وتطورات تنفيذه.

كما أحاط سموه المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم الاثنين رئيس جمهورية العراق الشقيقة د.محمد فؤاد معصوم وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين وتطويرها في جميع المجالات والميادين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، إلى جانب بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد كل من وزير الخارجية في جمهورية بلغاريا الصديقة ايكاترينا زهاريفا ووزير الخارجية بجمهورية النيجر إبراهيم يعقوب والتي تم خلالها استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين والكويت وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حيال مجمل تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ثم أحاط الخالد المجلس علما بنتائج الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في القاهرة مؤخرا والذي تم خلاله إدانة الانتهاكات والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للميليشيات والتنظيمات المسلحة وكذلك إدانة إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا «إيراني الصنع» تجاه الرياض مؤخرا، وأعرب الوزراء عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وتأييد كل ما اتخذ من إجراءات لحماية أمنهما واستقرارهما.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقريرين المقدمين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الفترتين من يناير إلى مارس ومن أبريل إلى يونيو 2017 والمتضمنين أهم إنجازات الصندوق والخطط المستقبلية للصندوق والتحديات التي تواجهه لتحقيق أهدافه والتي تتماشى مع خطته الخمسية للسنوات 2015-2020.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية عن الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017 حيث تضمن التقرير سير أعمال البرنامج الإنشائي وتطوراته مدعما بالبيانات والكشوف والجداول التوضيحية للمشاريع ونسبة الإنجاز والعقبات التي قد تعترض خطة تنفيذ البرنامج وأسبابها وتقديم التصورات والمقترحات العملية لتجاوزها للانتهاء من تلك المشاريع وفقا للفترة الزمنية المقررة لها.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

كما عبر مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه وصادق مواساته إلى ملك المملكة المغربية الشقيقة الملك محمد السادس لحادث التدافع الذي وقع في منطقة سيدي بولعلام بالمملكة المغربية الشقيقة مؤخرا والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وأن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل سوء.