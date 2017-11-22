الخميس: الملتقى يناقش الاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

انطلقت امس فعاليات ملتقى الإعلام والتكنولوجيا والاتصال في نسخته الثانية، والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 21 إلى 23 الجاري بفندق جي دبليو ماريوت الكويت، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمعهد العربي للتخطيط، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال.

وقال الأمين العام للمتلقى الإعلامي العربي ماضي الخميس خلال كلمته: ان الملتقى يناقش كيفية الوصول للاستخدام الأفضل لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في إدارة حياتنا وأعمالنا من خلال دراسات وممارسات المتخصصين في المجال، مشيرا إلى وجود 13 جلسة ومحاضرة تدريبية تخدم أهداف الملتقى على مدار ثلاثة أيام.

واكد الخميس حرص القائمين بأعمال الملتقى على الجمع بين المشتغلين والمهتمين والمؤثرين في مجال الإعلام والاتصال والتكنولوجيا، لإحداث نوع من التفاعل من خلال إبداء آرائهم في أوضاع الإعلام والتكنولوجيا في عالمنا العربي.

من جانبه، قال قصي الشطي مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ان ملتقى الإعلام والتكنولوجيا والاتصال يمثل أهمية كبرى، حيث إنه يمزج ما بين الإعلام بأدواته المختلفة، والتكنولوجيا التي صارت مصدرا مهما في صناعة الإعلام وتطوره، والاتصال القادم الجديد الذي غيـر شكل الإعلام وخلق ثورة جديدة عرفت بثورة الاتصال.

وأكد الشطي ان مثل هذه الملتقيات والتي تأتي على شكل برامج تدريبية مكثفة لها أهمية كبيرة في تطوير إدراكنا ومفاهيمنا وقدراتنا بالتعامل مع تلك المؤثرات الثلاثة الإعلام، الاتصال والتكنولوجيا.