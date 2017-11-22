عادل الشنان

تباشر المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوم الأحد المقبل 26 الجاري استقبال الراغبين في التخصيص على قسائم مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك من اصحاب الطلبات الإسكانية حتى تاريخ 31 مارس 2000 وما قبل، علما ان مساحة القسيمة هي 400م2 في حين ان مساحة المشروع هي 435.76 هكتارا بإجمالي 3260 قسيمة سكنية.

وذكر مصدر مطلع في «السكنية» انه رغبة في حل مشكلة وجود أعمدة كهرباء الضغط العالي سيتم تقسيم الأراضي من منتصفها ثم طرح مناقصة خاصة لتحويل المسار إلى الخط الجديد المحدد من قبل المجلس البلدي والواقع على طول محيط المشروع من الجهة الشمالية.

الجدير بالذكر ان المشروع سيتم تنفيذه على نمط مشروع غرب عبدالله المبارك وسيحتوي على 60 مبنى عاما سيخصص منها أجزاء للمراكز التجارية والأندية الشبابية والمحلات الاستهلاكية والخدماتية اضافة إلى 10 مدارس و12 مسجدا ومركز ضاحية يحتوي على 20 مركزا ومكتبا للجهات الحكومية وموقعا مخصصا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالاضافة إلى 4 محطات كهرباء رئيسية.

من جهة اخرى، اعلنت «السكنية» عن طرح مناقصة إنشاء مشروع شرق تيماء الأحد المقبل والذي يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية.

وذكرت المؤسسة في بيان صحافي أنها ستطرح المناقصة للتنفيذ يوم الأحد المقبل 26 الجاري على أن يكون تاريخ الإقفال هو 15/1/2018. يذكر أن مشروع شرق تيماء تم تخصيصه للمواطنين المشمولين بالقانون رقم 2 لسنة 2015 الذي ألزم المؤسسة بتخصيص مسكن ملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة على ان يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.