بشرى شعبان

أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم البغلي للابن البار إبراهيم البغلي انطلاق جائزة البغلي للابن البار لطلبة المدارس للسنة السادسة على التوالي.

وقال البغلي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس، للعام السادس على التوالي وبالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والمبرة انطلقت فعاليات الجائزة التربوية للابن البار والتي تتضمن القصة القصيرة والعمل التطوعي وجائزة وسام الابن البار ووسام الابن البار للمرشدات، مشيرا الى ان الحفل الختامي وتوزيع الجوائز سيكون برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي.

بدوره، ذكر رئيس اللجنة العليا علي حسن ان انطلاق الجائزة للعام السادس يأتي بشكل متوافق مع الإجراءات والخطوات التي اتخذها وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بشأن تشكيل لجنة لإعداد الوثيقة الوطنية للعمل التطوعي والتي تشمل آلية التنفيذ التي تتوافق مع الاتجاهات الحديثة في العمل التطوعي لجميع المراحل الدراسية.

وشدد حسن على ان المبرة تعمل على تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كل شرائح المجتمع.

بدوره، توجه الموجه العام للغة العربية في وزارة التربية صلاح الماجدي بالشكر لراعي الجائزة على تعاونه مع وزارة التربية في تشجيع الطلبة على البر بالوالدين، موضحا قيام وزارة التربية بإطلاق موقع خاص على التواصل الاجتماعي عن الجائزة يسهل التواصل مع الطلبة الراغبين في المشاركة.