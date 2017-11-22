بشرى شعبان

اكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ان المعرض الاول للوحات الفنية لمشغل مركز 21 للتأهيل المهني والحرفي لذوي الاحتياجات الخاصة عكس المهارات الابداعية التي تمتلكها هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، حيث اللوحات الخلابة والفن الرائع الذي عكس المهارات التي يتمتع بها هؤلاء المبدعين، مشيرة الى اهمية العمل على تأهيلهم للحصول على لوحات تصل الى العالمية.

واثنت الصبيح خلال المعرض الاول للوحات الفنية لمشغل مركز 21 للتأهيل المهني والحرفي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نظم مساء امس الاول في قاعة احمد العدواني للفنون التشكيلية، على دور المركز والجهود التطوعية التي يقوم بها، حيث حمل على عاتقه اهمية احتضان ابنائنا من ذوي الاعاقة الذهنية الذين تفوق اعمارهم 21 عاما من خلال تسليط الضوء واشغال اوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع. وقالت: على الاهالي تشجيع ابنائهم على مواصلة العمل والابداع، فهناك مواهب مختلفة يجب اكتشافها وصقلها لنحقق ما نتمناه بالمشاركة في المعارض العالمية، لافتة الى ان هناك ابداعات كثيرة برزت خلال المعرض، مما فاجأ المشاركين في حفل الافتتاح بما فيهم اولياء الامور بوصول ابنائهم لهذا المستوى العالي من الفن، معربة عن شكرها لكل من ساهم في نجاح المعرض والانجاز الذي وصل اليه الابناء.

من جانبها، اعربت مدير عام هيئة ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، عن سعادتها بنجاح المعرض وشموله لوحات فنية جميلة لابنائنا من فئة ذوي الاعاقة، لافتة الى ان هذا النجاح كان متوقعا من مركز 21 الذي سخر نفسه لخدمة هذه الفئة من المجتمع وهم الابناء المعاقين الذين تفوق اعمارهم سن 21 عاما، مضيفة، نشد على ايادي المسؤولين في المركز على هذا الاهتمام، متمنين لهم المزيد من التقدم والنجاح.

بدوره، قدم كل من رئيس مجلس ادارة مركز 21 نبيل النصار ونائبته لمياء الحميضي شرحا عن مشغولات ذوي الاعاقة.

وذكر النصار ان المعرض يعد نتاج جهد مضن في انشاء المشغل بدعم من بنك الكويت الوطني الذي يعد الشريك الاستراتيجي حيث اعطى المشغل دفعة قوية للانتاج والابداع واكتشاف المواهب لدى ابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وايضا مساهمو الراعي المميز للمركز شركة ايكويت للبتركيماويات.

ولفت الى ان ابناءنا من هذه الفئة مبدعون وهم بأمس الحاجة لمن يصقل مواهبهم ويوجههم كي يتفاعلوا مع المجتمع الذي يعيشون في محيطه، فحين يرون اعمالهم تعرض للجمهور ترى في عيونهم السعادة والشعور بالفخر والثقة بالنفس.