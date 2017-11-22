فرج ناصر

حقق مطار الكويت الدولي نتائج قياسية في معايير سلامة الأنظمة الدولية للطيران المدني إذ أظهرت نتائج التقييم للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تفوقه بنسبة 78.18 في معايير سلامة الأنظمة الدولية للطيران المدني خلال العام الحالي مقابل 54% العام الماضي.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني إن «إيكاو» أنهت الزيارة الميدانية التي قام بها فريق فني متخصص لتقييم معايير أنظمة السلامة في مطار الكويت الدولي بالإعلان عن نتائج إيجابية تعكس ارتفاع كفاءة الأداء في القطاعات التشغيلية المختلفة.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يسجل للكويت التي أولت اهتماما بالغا بتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي إذ كان على رأس أولويات الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك موضوع تطوير قطاع الطيران المدني بكل أشكاله.

ولفتت إلى أن زيارة فريق المنظمة الدولية للطيران المدني تضمنت تدقيقا شاملا على الإدارات المعنية في الادارة العامة للطيران المدني شملت قطاعات سلامة الطيران والنقل الجوي والملاجة الجوية وعمليات المطار والهندسة وذلك على مدى 8 أيام متتالية.

وذكرت أن «إيكاو» أشادت بالقفزات الواضحة التي حققتها الإدارات المختلفة الخاضعة للتقييم الميداني والفني في وقت قياسي من 54% عام 2016 إلى 78.18% العام الحالي.