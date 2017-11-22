تحت رعاية سفير جمهورية مصر العربية في الكويت طارق القوني ينطلق اليوم المهرجان الثامن للمنتجات المصرية في جمعية السالمية التعاونية. وصرح عبدالرحمن الشراح رئيس مجلس الإدارة بأن «هذا المهرجان هو الثامن علی التوالي التي تقيمه جمعية السالمية لعرض المنتجات المصرية في الجمعية».

وأشار الشراح إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي تخطت جميع الحواجز، مشيرا إلى أن الكويت تحرص علی زيادة الواردات المصرية إلى الكويت لدعم الاقتصاد المصري.

وأشار الى ان المهرجان يشارك فيه العديد من الشركات المشاركة بأسعار روعيت فيها مصلحة المساهمين وعموم المستهلكين في جمعية السالمية.

كما أكد الشراح حرص جمعية السالمية على سلامة جميع المنتجات وجودتها، قبل دخولها الجمعية وعرضها للبيع، داعيا الجميع الى المشاركة والاستفادة من تخفيض الأسعار بالمهرجان.

وأشار الشراح في نهاية حديثه إلى دعمه الكامل لأصحاب المشاريع الصغيرة بإنشاء جناح خاص بهم يستطيعون من خلاله تسويق منتجاتهم بكل أريحية أثناء فترة المهرجان.