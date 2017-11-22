بشرى شعبان

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح أن أزمة البصل مفتعلة من قبل بعض المتنفذين وعلى ادارة حماية المستهلك الاضطلاع بدورها المنوط بها بالتفتيش على المتسبب بهذه الأزمة وقام متعمدا بإخفاء الكميات ورفع أسعارها في السوق.

واستغرب الصبيح في تصريح صحافي على من يلقي باللوم على المزارع الكويتي والهيئة العامة لشؤون الزراعة والتي تبذل جهودا كبيرة للمحافظة على الأمن الغذائي أما عن قلة إنتاج البصل الكويتي فإنه يستغرق مدة طويلة للإنتاج تقارب ستة أشهر ولا يوجد دعم كاف لتعويض المزارع عن مصاريفه وخسائره مما يتسبب بالضرر الشديد له فيلجأ لإنتاج محاصيل سريعة الإنتاج لكي يفي بالتزاماته كما أن المحفظة الزراعية تلزم المزارع بدفع القسط كل ستة أشهر لتسديد القرض وفي حالة التأخير تفرض عليه فوائد بنسبة 5.2% مما يجعل المزارع دائما مشغول البال لتجميع القسط المستحق.

ودعا الصبيح إلى ضرورة حماية المزارع الكويتي من خلال تحديد كميات المستورد مع وضع سقف أعلى للمنتج الكويتي بالاتفاق مع الاتحاد الكويتي للمزارعين والهيئة العامة لشؤون الزراعة بدلا من إغراق السوق بالمنتج المستورد مما يؤدي إلى هبوط سعر المنتج المحلي ليباع بالمزاد بخمسة أو عشرة فلوس للكرتون، وإذا كانت هناك جديه للمحافظة على الإنتاج المحلي يجب على الأقل تطبيق الرزنامة الزراعية لتوفيق الكميات المستوردة مع الإنتاج المحلي وعمل موازنة بينها ويسمح للمنتج المستورد بالدخول للبلاد عندما يشح نظيره المحلي والعكس.

وذكر أن المزارعين الكويتيين قادرون على إنتاج وزراعة جميع أصناف الخضراوات، التي يحتاجها السوق المحلي بكثافة، وأن هذه القدرة العالية من الإنتاج الوطني تتطلب توفير إمكانيات مثل المياه المعالجة وتقوية التيار الكهربائي الحالي الذي لا يفي بمتطلبات المزارع.