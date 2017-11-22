بشرى شعبان

أكد رئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار ابراهيم البغلي حرص المبرة على تقديم كل ما يفيد كبار السن من أنشطة وفعاليات، مشيرا الى ان تنظيم ملتقى الأجيال في كل عام يهدف للالتقاء بكبار السن الذين يتلقون الرعاية والخدمة والتأهيل في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.

وقال في كلمة له خلال ملتقى الأجيال التاسع الذي نظمته مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار يوم السبت في الوفرة

ان الاستمرار في تنظيم الملتقى للسنة التاسعة على التوالي ورعاية جائزة البغلي للابن البار الحادي عشر يأتي لتحقيق الأهداف الأساسية للدولة بمجال رعاية وتأهيل المسنين من خلال التوسع في اشراك كل اطياف وشرائح المجتمع وذلك بإشراك المجموعات التطوعية بهذا الملتقى من جهة والتركيز على عمل وتنظيم برامج لتوعية المجتمع بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وعدد من جمعيات النفع العام في الكويت من جهة أخرى.

حضر الملتقى الى جانب البغلي كل من نائب رئيس المبرة رائد ابراهيم البغلي ورئيس اللجنة العليا علي حسن ومدير ادارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية د.اماني الطبطبائي وعدد من كبار السن من دار المسنين ورئيسة مجلس ادارة جمعية المرشدات هند الهولي وعدد من المرشدات ورئيس جوالة الكويت المستشار فيصل الغضبان وعدد من أفراد الجوالة وممثل ادارة المقاهي الشعبية عبدالعزيز مقدس وعدد من رواد المقاهي الشعبية من كبار السن وأمين السر العام لجمعية الكشافة الكويتية وعدد من أفراد الكشافة وحضور 15 مجموعة من المتطوعين والمتطوعات من جيل الشباب.