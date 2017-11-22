اكد رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عبيد الفرهود ان المتابع للمشهد الاقليمي والدولي يدرك مدى ما يتمتع به صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد من حنكة سياسية بالغة جنبت المنطقة الكثير من المشاكل والازمات التي من شأنها تفتيت وحدة الصف الخليجي.

وقال الفرهود، في تصريح صحافي، انه يحق لنا ككويتيين ان نفتخر جميعا ونشكر رب العالمين ان منحنا هذا القائد الحكيم وهو صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وعلينا جميعا ان نحفظ تلك النعمة التي وهبنا رب العالمين بالوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة والحفاظ على لحمتنا الوطنية والابتعاد عن كل ما يعكر صفو مجتمعنا وتماسك وحدته وقوته الداخلية.

وشدد الفرهود على ان المنطقة الخليجية والاقليمية اصبحت اليوم واكثر من اي وقت مضى بحاجة الى الاستماع الى صوت الحكمة والعقل والديبلوماسية الهادئة الواعية التي يمثلها صاحب السمو الامير، حيث يرى ببصيرته النافذة وعقله الراجح ما يحاك للمنطقة من مؤامرات تستهدف وحدتها وقوتها وامنها واستقرارها.

واكد ان التاريخ يشهد لصاحب السمو الامير كيف كان سموه وما زال صمام امان وعاملا رئيسيا في استقرار المنطقة وكيف نزع سموه فتيل كثير من الازمات السابقة التي كانت تستهدف وحدة وامن دول الخليج العربي وما تنعم به من امن ورخاء.

وتابع: وليس ادل على ذلك من ان تختار الامم المتحدة سموه قائدا للعمل الانساني على مستوى العالم اجمع وتصبح الكويت بلد العمل الانساني عالميا وهذا كله لم يأت من فراغ وانما هو ثمرة جهود متواصلة وعمل دؤوب لخدمة قضايا الانسانية والدفاع عن الفقراء والمنكوبين وسد حاجاتهم في المنطقة والعالم اجمع، مؤكدا ان عمال شركة البترول الوطنية يقفون جميعا صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو في كل مساعيه المشكورة لرأب الصدع الخليجي ووحدة الصف والمحافظة على مجلس التعاون ونزع فتيل الازمة التي من شأنها تصدع البيت الخليجي الواحد، داعيا الله عز وجل ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وان يديم على وطننا الغالي الكويت نعمة الامن والامان والاستقرار.