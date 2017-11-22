ألتقى وفد من جمعية الحقوقيين الكويتية الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في إطار سعي الجمعية نحو المساهمة في التطوير والارتقاء بمستوى الحقوقيين في الكويت.

وأكدت الجمعية حرصها على توفير الظروف والعوامل التي من شأنها إنجاح عمل الحقوقيين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، والحصول على أفضل النتائج من خلال تقديم العديد من الاقتراحات التي تتعلق بالعاملين في الوظائف القانونية.

وأشارت الجمعية إلى أنها طرحت على الأمين العام دعم دور الحقوقيين من خلال تشكيل لجان مشتركة مع الأمانة.

وأكدت أن د.خالد مهدي أبدى استعداد الأمانة لدعم كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الحقوقيين في الكويت، ويساهم في رفعة وارتقاء الوطن.