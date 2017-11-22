الخالد: خصوصية المحافظة تقتضي توفير الإمكانات لتحقيق أقصى درجات الحماية

المطيري: الأحمدي من المحافظات الحساسة نظراً لتواجد العديد من المنشآت النفطية والاقتصادية المهمة

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ان خصوصية محافظة الأحمدي كمحافظة نفطية، وما تضمه من مدن سكنية جديدة وتوسعات عمرانية مستمرة، تستدعي الاهتمام والتطوير المستمر لسبل الحماية المدنية خاصة استحداث مقار جديدة للإيواء اضافة الى الموجودة حاليا.

وخلال استقباله مدير ادارة الوقاية المدنية بالإدارة العامة للدفاع المدني المقدم م.مشعل سعدون المطيري وعددا من مسؤولي الادارة، ناقش المحافظ الخالد مجمل شؤون قطاع المدني فيما يخص المحافظة في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية الراهنة والخصوصية البالغة للمحافظة التي تقتضي توفير الامكانات لتحقيق اعلى درجات الحماية بحكم ما تضمه من منشآت بالغة الأهمية والحيوية والمساحة الشاسعة والكثافة السكانية.

من جانبه، أشار مدير ادارة الوقاية المدنية بالادارة العامة للدفاع المدني المقدم م.مشعل سعدون المطيري الى ان اللقاء جاء في اطار توجيهات مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد لبحث التجهيزات وتدابير الدفاع المدني، وتفعيل دور المحافظة بشأن مقار الإيواء بمناطق المحافظة المختلفة.

وأوضح المطيري انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من المحافظة للتنسيق مع الادارة العامة للدفاع المدني بشأن حالات الطوارئ وتجهيز مقار الإيواء، لافتا الى ان محافظة الأحمدي من المحافظات الحساسة نظرا لتواجد العديد من المنشآت النفطية والاقتصادية المهمة داخل نطاقها، لافتا الى التنسيق المستمر بين الادارة ووزارات التربية والصحة والأشغال والبلدية وجميع الجهات ذات العلاقة.