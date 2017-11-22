يستضيف ديوان المحاسبة المدقق العام لمكتب التدقيق الوطني بجمهورية فنلندا تيتي أليفيكار ورئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية د.عبد عبدالحميد الخرابشة لحضور فعاليات ملتقى الريادة في ديوان المحاسبة للشباب خلال الفترة من 27-28 نوفمبر 2017 كما سيقدم كل منهما ورقة عمل خلال حفل الافتتاح.

وقالت عضو الفريق المنظم للملتقى دينا الصميط ان ديوان المحاسبة بصدد توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع الجهاز الفنلندي بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين واطلاع كلا الجهازين على التجارب الناجحة والمميزة للجهاز الآخر.

وأضافت ان الاتفاقية تتضمن زيارة ميدانية لوفد من ديوان المحاسبة إلى مكتب التدقيق الوطني بجمهورية فنلندا للتعرف على موضوع البيانات الضخمة (Big Data) وإقامة حلقة نقاشية حول موضوع تدقيق تكنولوجيا المعلومات، كما تتضمن الاتفاقية استضافة الديوان لخبراء من الجهاز الفنلندي لتدريب موظفي الديوان على موضوع «تدقيق الأداء» وتنظيم حلقة نقاشية حول موضوع التنمية المستدامة.

وحول زيارة رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، أشارت الصميط إلى انه ستتم مناقشة مواضيع عديدة كالتعاون والرقابة المشتركة بين الجهازين، والاستفادة من تجارب كلا الجهازين حول موضوع إصدار المعايير والأدلة والإرشادات المهنية، بالإضافة إلى تفعيل التعاون في مجال التدريب من خلال المعهد العربي الأردني للرقابة والتدقيق.

كما سيبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» والمنظمة الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية «الأفروساي»، والاهتمام بمشروع الموسوعة الرقابية الخاص بديوان المحاسبة بالكويت.

وسيحضر رئيسا الجهازين الأردني والفنلندي الفعاليات والأنشطة المقامة لملتقى الريادة للشباب وذلك خلال حفل افتتاح الملتقى وافتتاح معرض سوق الأفكار للاطلاع على الأفكار التي سيتم عرضها من قبل الشباب والمشاركة بعملية التصويت.